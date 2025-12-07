¡ÚÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¡Û¾®ÌÚÁ¾¶¬¡¡ÆüËÜ¥¿¥¤¥È¥ë½éÀ©ÇÆ¡ª¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤´Ë«Èþ¤«¤Ê¡×ÄÌ»»14¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê
¡¡¡þÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºJT¥«¥Ã¥×ºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯12·î7Æü¡¡ÅìµþÅÔ¡¡Åìµþ¤è¤ß¤¦¤ê¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¡á7002¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼70¡Ë
¡¡¼ó°Ì¥¿¥¤¤Ç½Ð¤¿¾®ÌÚÁ¾¶¬¡Ê28¡á¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î²ð¸î¡Ë¤¬65¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»13¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇºòÇ¯¤Î¥Ï¥Ê¶ä¹Ô¾·ÂÔ°ÊÍè¤Î¥Ä¥¢¡¼2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£¹ñÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ä¥¢¡¼¶¥µ»¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÍ¥¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¥¿¥¤¥È¥ë½éÀ©ÇÆ¤È¤Ê¤ê3Ç¯¥·¡¼¥É¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡¾®ÌÚÁ¾¤Ï¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¸å¤Ë¡ÖÆüËÜ¤Ç¤º¤Ã¤È¾¡¤Á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬ºÇ¸å¤Ë¤³¤ó¤ÊÂç¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç¾¡¤Æ¤¿¤Î¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤´Ë«Èþ¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡2ÂÇº¹¤Î2°Ì¤ËºÙÌîÍ¦ºö¡Ê22¡á»°¶¦¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£3ÂÇº¹¤Î3°Ì¤ËµÈÅÄÂÙ´ð¡Ê27¡áÅì¹ÌîGC¡Ë¤¬Â³¤¤¤¿¡£¶âÃ«Âó¼Â¡Ê27¡áSOMPO¤Ò¤Þ¤ï¤êÀ¸Ì¿¡Ë¤ÏÄÌ»»7¥¢¥ó¥À¡¼¤Î5°Ì¡£ÃæÅç·¼ÂÀ¡Ê25¡á¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤ÏÄÌ»»5¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î23°Ì¤À¤Ã¤¿¡£