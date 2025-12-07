ÁÐ»Ò½Ð»º¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¡Ö¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡×ºî¼Ô¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¤ª½Ë¤¤¸ø³«¡ÖÀ¤³¦¤Ë¼«Ëý¤Ç¤¤ë¡×¡Ö¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/07¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤¬12·î6Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡×¤Îºî¼Ô¡¦ÉðÆâÄ¾»Ò»á¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¤ª½Ë¤¤¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û40ºÐÁÐ»Ò½Ð»º¥¿¥ì¥ó¥È¡ÖÌ´¤è¤ê¤¹¤´¤¤¥ß¥é¥¯¥ë¡×¿Íµ¤Ì¡²è¤«¤éÄ¾É®¥¤¥é¥¹¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È
ÃæÀî¤Ï¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¥ß¥é¥¯¥ë¥í¥Þ¥ó¥¹¤Ê´ò¤·¤¤½ÐÍè»ö¤¬¡¢¡¢¡ª¡ª ¤Ê¡¢¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤È ¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¤Îºî¼Ô¤µ¤Þ ÉðÆâÄ¾»Ò¤µ¤Þ¤«¤éÁÐ»Ò¤Ë¤ª½Ë¤¤¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¤Èµ¤·¡¢ÁÐ»Ò¤ÎÁ°¤ÇÉðÆâ»á¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿ËÜ¤ò¹¤²¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥¤¥é¥¹¥È¤ä¥¿¥ª¥ë¡¢¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤âÂ£¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö¤¦¤ï¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢ Ì´¡©¡ªÌ´¤è¤ê¤¹¤´¤¤¥ß¥é¥¯¥ë¡ª¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª²ÈÊõ¡×¡ÖÀ¸¤¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡Ö¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¤Ï»ä¤¬¿ÍÀ¸¤Ç1ÈÖÉÁ¤¤¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¡Ö¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡×¤Ø¤ÎÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤âµ¤·¡¢ÉðÆâ»á¤«¤é¤ÎÄ¾É®¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ä¥«¡¼¥É¤Î¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤Ë¼«Ëý¤Ç¤¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¡Ö¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡×¡Ö°ì½ï¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¡×¡ÖÁÐ»Ò¤Á¤ã¤ó¤ËÁá¤¯¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¸«¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¹ñÊõµé¤Î¤ªÊõ¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃæÀî¤Ï¡¢2023Ç¯4·î¤ËÆ±Ç¯Âå¤Î¤ªÁê¼ê¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£2025Ç¯5·î5Æü¤ËÇ¥¿±¤ò¸øÉ½¤·¡¢9·î30Æü¤ËÁÐ»ÒÃË»ù¤òÄë²¦ÀÚ³«¤Ç½Ð»º¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
