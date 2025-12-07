À®µÜ´²µ®¡¡¡Ö±¿Ì¿¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤è¤Í¡×25Ç¯¤Ö¤ê¤Ë±é½Ð²È¡¦µÜËÜ°¡Ìç»á¤È¥¿¥Ã¥°¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ³¤¤ÇºÆ²ñ¤·¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀ®µÜ´²µ®¡Ê43¡Ë¤¬7ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥á¥·¥É¥é¡¡¡Á·ó¶á¡õ¿¿Ç·²ð¤Î¥°¥ë¥á¥É¥é¥¤¥Ö¡Á¡×¡ÊÆüÍË¸å0¡¦45¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£12Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉñÂæ½Ð±é·èÄê¤Î·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡2000Ç¯¡¢18ºÐ¤Ç·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ö¤´¤¯¤»¤ó¡×¡Ö¥ä¥ó¥¡¼·¯¤È¥á¥¬¥Í¤Á¤ã¤ó¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¿Íµ¤ºî¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¡£16Ç¯¤Ë°ìÅÙ·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤â¡¢24Ç¯¤ËÉüµ¢¡£º£Ç¯3·î¡¢ABEMAÇÛ¿®¥É¥é¥Þ¡Ö»à¤Ì¤Û¤É°¦¤·¤Æ¡×¤ÇÇÐÍ¥Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÍèÇ¯1·î¤Ë¤Ï12Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉñÂæ½Ð±é¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉñÂæ¡Ö¥µ¥É¸ô¼ßÉ×¿Í¡×¤Î±é½Ð¤ò¼ê³Ý¤±¤ëµÜËÜ°¡Ìç»á¤È¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼ºîÉÊ°ÊÍè¤Î¥¿¥Ã¥°¡£¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÇÐÍ¥¤Î»Å»ö»Ï¤á¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¿¤Þ¤¿¤Þ³¤¤ÇºÆ²ñ¤·¤¿¡£³¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤éµÜËÜ°¡Ìç¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤Î¡×¤È±¿Ì¿Åª¤ÊºÆ²ñ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²¿µ¤¤Ê¤¯¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë»Å»ö¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤Èº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤ë¤È¡¢µÜËÜ»á¤«¤é¡Ö¼Â¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦ºîÉÊ¤¬¤¢¤ë¤è¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÊÖÅú¡£À®µÜ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¬¼Â¤ò·ë¤ó¤Çº£²ó¡¢25Ç¯¤Ö¤ê¤ËµÜËÜ°¡Ìç¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¡Ä¡£±¿Ì¿¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤è¤Í¡×¤È´¶³´¿¼¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£