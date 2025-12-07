TBS NEWS DIG Powered by JNN

¾®Àô¿Ê¼¡Ïº ËÉ±ÒÂç¿Ã
¡ÖÃæ¹ñ¤Î¹ÔÆ°¤ËÂÐ¤·¤Æ²æ¡¹¤Ïµ£Á³¤«¤ÄÎäÀÅ¤Ë¡¢ÃÏ°è¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤Ë¸þ¤±¤ÆÂÐ±þ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡×

¾®ÀôËÉ±ÒÂç¿Ã¤Ï¤­¤Î¤¦¡¢Ãæ¹ñ·³¤ÎÀïÆ®µ¡¤¬¼«±ÒÂâ¤ÎÀïÆ®µ¡¤ËÂÐ¤·¤Æ¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶­¤¬¸·¤·¤µ¤òÁý¤¹Ãæ¤Ç¡¢Î¾¹ñ¤¬ËÉ±Ò¶¨ÎÏ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Î½ÅÍ×À­¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥Þ¡¼¥ë¥º¹ñËÉÁê¤âÃæ¹ñ¤ÎÆ°¤­¤Ë·üÇ°¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢¡Ö¥ë¡¼¥ë¤Ë´ð¤Å¤¯Ãá½ø¤Î°Ý»ý¤Î¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤¿¤¤¡×¤È±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£

²ñÃÌ¤Ç¤ÏÂæÏÑÌäÂê¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤â°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¡¢ÎÏ¤ä°Ò°µ¤Ë¤è¤ë°ìÊýÅª¤Ê¸½¾õÊÑ¹¹¤Î»î¤ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¶¯¤¤È¿ÂÐ¤ò²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£