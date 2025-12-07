ÀçÂæ¤«¤éÌá¤Ã¤¿ºåÆîÂçFWÃæÅÄÍÍ´¡¡ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Çµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ±é½Ð¡¡ÇÉ¸¯¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤ËÍ¥¾¡¤Ç²¸ÊÖ¤·
¡¡¡þÂè74²ó¡¡Á´ÆüËÜÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡Ê¥¤¥ó¥«¥ì¡ËÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥É¡¡ºåÆîÂç2¡½0¼¯²°ÂÎ°éÂç¡Ê2025Ç¯12·î6Æü¡¡J-GREENºæ¥á¥¤¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë
¡¡Âç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÅß¤Î²¦¼Ô¤ò·è¤á¤ë¥¤¥ó¥«¥ì¤¬6Æü¤Ë³«Ëë¡¢Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤Î10»î¹ç¤¬³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ø¤Î¿Ê½Ð¥Á¡¼¥à¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£PKÀï¤ØÆÍÆþ¤·¤¿»î¹ç¤â¤¢¤ê¡¢´ØÅì¤ä´ØÀ¾¤Î¥ê¡¼¥°¤«¤é¤â¶¯²½¥é¥¦¥ó¥É¤Ø¤Î»²²Ã¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤¬½Ð¤ë¤Ê¤É¼ÂÎÏÇìÃç¤ÎÇ®Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£J¡½GREENºæ¥á¥¤¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤Ï´ØÀ¾ÃÏ¶èÂè2ÂåÉ½¤ÎºåÆîÂç¤¬¶å½£ÃÏ¶èÂè3ÂåÉ½¤Î¼¯²°ÂÎ°éÂç¤ò²¼¤··è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¸«»ö¤Ê¥²¡¼¥à¥Á¥§¥ó¥¸¡£°µ´¬¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï¶âµûÈ¤ÎÃæ¤Ë¸ñ¤¬Ê¶¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÉ÷¾ð¤¹¤é¤¢¤Ã¤¿¡£ºåÆîÂç¤ÎÃæÅÄÍÍ´¡Ê4Ç¯¡áÀçÂæÆâÄê¡Ë¤À¡£Á°È¾¤«¤é¼¯²°ÂÎ°éÂç¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ëÅ¸³«¤ÎÃæ¡¢¸åÈ¾¤Î25Ê¬¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ÈÈ´·²¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ý¤á¤Þ¤¯¤ê¡¢¸åÈ¾41Ê¬¤Ë¤Ï¾¾°æ¾¢¡Ê4Ç¯¡áÂçµÜÆâÄê¡Ë¤ÎÆÀÅÀ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÎôÀª¤À¤¬1ÅÀ¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¹²¤Æ¤º¡¢¥Á¡¼¥à¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤Æ»î¹ç¤ò·è¤á¤ë1ÅÀ¤âÍß¤·¤¤¡×¡£ËÑÀ®´ð´ÆÆÄ¡Ê51¡Ë¤«¤é¼õ¤±¤¿¥¿¥¹¥¯ÄÌ¤ê¤ËÁ°Àþ¤ÇÎ¯¤á¤Æ»þ´Ö¤òºî¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÍî¤ÁÃå¤¤òÍ¿¤¨¤¿¡£½©¤ÏÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤ÆJ2¤ÎÀçÂæ¤ËÂÓÆ±¤·¤¿¤¿¤á¸å´ü¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬Èù¿Ð¤â´¶¤¸¤µ¤»¤ÌÏ¢·È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀçÂæ¤µ¤ó¤Ç¤â°ìÄê¤ÎÉ¾²Á¤òÄº¤¤¤Æ½Ð¾ì»þ´Ö¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬ºÇ¸å¤Î½ê¤ÇÂç»ö¤ÊÁª¼ê¤È¤¤¤¦É¾²Á¤Ç¡¢ÀÁ¤ï¤ì¤ÆºÇ½ªÀá¤Þ¤ÇÂÓÆ±¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤³¤Á¤é¤â¤É¤¦¤¹¤ë¤â¤Î¤«¤ÈÇº¤ó¤À¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¡×¤ÈËÑ´ÆÆÄ¤âÍê¤â¤·¤¤¥¨¡¼¥¹¤Î¡Öµ¢´Ô¡×¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡½Ð¿È¤ÏÀçÂæ¥æ¡¼¥¹¤Ç¡Ö´ØÅì¤ÎÂç³Ø¤òÃµ¤·¤¿¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¤ÏºåÆîÂç½Ð¿È¤ÎÁª¼ê¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇºåÆî·ÐÍ³¤ÇÌá¤ì¤¿¤éÎÉ¤¤¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç´ØÀ¾¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ò²á¤´¤·¤¿ÀçÂæ¤Ø¤Î»×¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤À¤¬Êì¹»¤Ø¤Î´¶¼Õ¤âËº¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Ï1½µ´Ö¤¯¤é¤¤¤·¤«¹Ô¤¯Í½Äê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿½ê¤¬¡¢¥±¥¬¿Í¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»ö¾ð¤¬½Å¤Ê¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¤¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸þ¤³¤¦¤Ë¤â´¶¼Õ¤Ç¤¹¤±¤ÉÂç³Ø¤ÎÊý¤Ë¤â¡£¤³¤ì¤À¤±Î¥¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÀçÂæ¤ÇJ1¾º³Ê¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤¬Ã£À®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤òºÇ¸å¥¤¥ó¥«¥ì¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤¿¡£
¡¡ºò²Æ¤Ï12Ç¯¤Ö¤ê¤ËÁíÍýÂç¿ÃÇÕ¤òÀ©¤·²Æ¤Î²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿Ì¾Ìç¡¦ºåÆîÂç¡£
¡¡¡ÖµîÇ¯¤Î²Æ¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤É¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤âÀï¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¼«¿®¤Ï¤¢¤ë¡£¡Ê¥¤¥ó¥«¥ì¤Ï¡Ë¤â¤Á¤í¤óÆüËÜ°ì¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£Ä¹¿È¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤ÎÍÞÍÈ¤Î¤Ê¤¤¸ì¤ê¤Ë¼«¿®¤ÈÉ÷³Ê¤ò´¶¤¸¤¿¡£