ÅìµþÏ»Âç³ØÌîµåÏ¢ÌÁ100¼þÇ¯½Ë²ì²ñ¡¡1000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëOB¤é¤¬½¸·ë
¡¡ÅìµþÏ»Âç³ØÌîµåÏ¢ÌÁÁÏÀß100¼þÇ¯µÇ°½Ë²ì²ñ¤¬7Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ìÌîµå´Ø·¸¼Ô¡¢OB¤é1000¿Í°Ê¾å¤¬»²²Ã¤·¤ÆÀ¹Âç¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï6¹»¤Î³ÆÇ¯Âå¤ÎÂåÉ½¤¬ÃÅ¾å¤Ë¾å¤¬¤ê¸½Ìò»þÂå¤Î»×¤¤½Ð¤Ê¤É²û¤«¤·¤¤ÏÃ¤Ë²ñ¾ì¤¬Ê¨¤¤¤¿¡£·ÄÂç¤Ï¡È·Ä±þ¤Î¥×¥ê¥ó¥¹¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿»³²¼ÂçÊå»á¡Ê73¡Ë¡¢Ë¡Âç¤Ï¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿48¾¡¤Î»³ÃæÀµÃÝ»á¡Ê78¡Ë¡¢ÅìÂç¤Ï¸½Ìò»þÂå¤Ë8¾¡¤òµó¤²¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÂç±Û·ò²ð»á¡Ê64¡Ë¡¢ÁáÂç¤Ï23Ç¯¤Ëºå¿À¤Î´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÆüËÜ°ì¤òÃ£À®¤·¤¿²¬ÅÄ¾´ÉÛ»á¡Ê68¡Ë¡¢Î©Âç¤ÏÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥ºµåÃÄËÜÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¹ÃÓ¹À»Ê»á¡Ê52¡Ë¡¢ÌÀÂç¤«¤é¤ÏÍ£°ì¸½Ìò¤Ç¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿³ÚÅ·¤Î¥ë¡¼¥¡¼½¡»³ÎÝ¡Ê22¡Ë¤¬¸Æ¤Ð¤ì¶ÛÄ¥¤ÎÌÌ»ý¤Á¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡»³²¼»á¤Ï¡Ö¼ã¤·ì¤ËÇ³¤¨¤ë4Ç¯´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸½Ìò»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢»³Ãæ»á¤Ï¡Ö1Ç¯½Õ¤ËÇÔÀï½èÍý¤ÇÅÐÈÄ¤·¡¢ÌÀ¼£¤Î¹âÅÄÈË¤µ¤ó¤«¤é¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤ê¤ä¤ì¤ë¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î»×¤¤½Ð¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥ë¡¼¥¡¼½¡»³¤Ï¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÀè¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤»þÂå¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ª±¢¤Ç¥ê¡¼¥°Àï¤¬¤Ç¤¤¿¡£4Ç¯´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½º£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤ÆÂç¤¤ÊÇï¼ê¤òÍá¤Ó¤¿¡£³ÚÅ·¤«¤é2°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿°ËÆ£¼ù¡ÊÁáÂç¡Ë¤Ë¤Ï¥×¥í¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡Ö°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤¿¡£
¡¡°ìÈÖÂç¤¤ÊÇï¼ê¤òÍá¤Ó¤¿²¬ÅÄ»á¤Ï¡ÖÏ»Âç³Ø¤«¤é¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¥×¥íÌîµå¤ËÆþ¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡£ËÍ¤é¤Îº¢¤ÎÁá·ÄÀï¤ÏÅ°ÌëÁÈ¤â¤¤¤¿¡£¤â¤Ã¤ÈÏ»Âç³Ø¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£Ìîµå¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¸½Ìò4Ç¯À¸¤âÅÐ¾ì¡£¥×¥íÆþ¤ê¤¹¤ë¾¾²¼Êâ³ð¡ÊË¡Âç¡½¥ä¥¯¥ë¥È1°Ì¡Ë¾®ÅçÂç²Ï¡ÊÌÀÂç¡½À¾Éð1°Ì¡Ë¤é¤â¡Ö¤³¤ì¤«¤é´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç±þ±ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¡£µå¿´²ñ¡¦²¦Äç¼£²ñÄ¹¡¢¹âÌîÏ¢¡¦Êõ³¾²ñÄ¹¤é¤â¶î¤±¤Ä¤±Ìó2»þ´Ö¤Î²ñ¤ÏÀ¹²ñ¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡