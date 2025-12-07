■福岡国際マラソン2025（7日、平和台陸上競技場発着、42.195辧

来年の愛知・名古屋で行われるアジア大会マラソン代表、2028年に予定されているロサンゼルスオリンピック™の代表選考会“グランドチャンピオンシップ（MGC）”の選考会を兼ねている福岡国際マラソンが7日に行われて、西山雄介（31、トヨタ自動車）が日本人トップの2位、2時間7分56秒アジア大会代表に大きく前進、MGC出場権も手にした。

去年は吉田祐也（28、GMOインターネットグループ）が日本歴代3位の2時間5分16秒と衝撃的な走りで2度目の優勝を飾った。今年は吉田に次いで2位に入った西山雄介（31、トヨタ自動車）、2月の大阪マラソンで2時間5分58秒の自己ベストをマークした細谷恭平（30、黒崎播磨）、同じく大阪マラソンで自己ベストを約9分縮めた菊地駿弥（27、中国電力）とメンバーがそろった。

気温15.9℃、湿度は56％とやや暑いコンディション、最初の1劼2分59秒と静かなスタート、西山、細谷、菊池などが先頭集団を形成した。5.5夘婉瓠∈能蕕竜訖綵蠅任倭手たちが集団となり接触するシーンも見られたが、日本の有力選手たちはしっかり自分のボトルを取っていた。

15夘婉瓩粘飮確橘蕁31、トヨタ自動車）が先頭集団から遅れ始めた。徐々に気温も上がり始めて、17夘婉瓩農萋集団が2つに割れて、西山、細谷、菊池などは後続の集団に入り、先頭集団には外国人選手7人に加えて、大石巧（29、スズキ）のみがついていった。

中間地点を過ぎると第2集団から西山が抜け出して、先頭集団を追い始めて23劼把匹い弔い拭25劼1時間15分27秒と大会記録から1分遅れと先頭集団もなかなかペースが上がらなかった。26夘婉瓩悩Ｅ戮郎拊が第2集団から抜け出して先頭集団を追っていった。

27.9夘婉瓩悩拊が先頭集団に追いつくと、西山も後ろを向いて状況を確認した。30劼妊據璽好瓠璽ーが外れると7人の先頭集団でレースを引っ張ったのが、21年、23年と2度の優勝を経験しているM.ギザエ（31、スズキ）、自己ベスト2時間12分台の大石もここまで先頭集団についていった。

32夘婉瓩農昌海ペースを上げると、少し離れて走っていた細谷はすぐに反応し、西山の後ろに付き、ギザエも反応していた。33夘婉瓩農昌海さらにペースを上げ、後続との差を少しつけていった。

それでも35夘婉瓩悩拊が追いつき、先頭は西山、細谷、B.イエグゾー（25、エチオピア）の3人となった。39夘婉瓩農昌海2度目のスパート、細谷はついていけずイエグゾーとの一騎打ちとなった。今度は40夘婉瓩妊ぅ┘哀勝爾スパート、西山も懸命についていった。

スタジアムに入っても西山はイエグゾーを追っていった。最後の最後までスピードは落ちずに日本人トップの2位、イエグゾーにわずか5秒届かなかった。3位には細谷が入りMGC出場権獲得、そして、4位には自己ベストを約3分30秒縮めた大石が入り、MGC出場権獲得を手にした。

【福岡国際マラソン2025】

優勝：B.イエグゾー 2時間7分51秒

2位：西山雄介 2時間7分56秒（MGC出場権獲得）

3位：細谷恭平 2時間8分09秒（MGC出場権獲得）

4位：大石巧 2時間8分51秒（MGC出場権獲得）