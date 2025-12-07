µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÃÎ»ö¡¡Éû¼óÅÔ¹½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶¶²¼¤µ¤ó¤È°Õ¸«¤¬°ì½ï¤Ç·ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¢ª¶¶²¼»á¤Ï¾Ð¤Ã¤ÆÂÐ±þ¡¢°Õ¸«¤¬°ìÃ×¤·¤¿¡ÖÆ»½£À©¡×
¡¡µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂçºåÉÜÃÎ»ö¤¬£·Æü¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ°Ñ°÷²ñ£Î£Ð¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥Ñ¥Í¥é¡¼¤È¤·¤¨½Ð±é¤·¤¿¶¶²¼Å°¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤Ë¡Ö°Õ¸«¤¬°ì½ï¤Ç·ù¡×¤È¡¢¤¦¤Ä¤à¤¤¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÉû¼óÅÔ¹½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¡£¶¶²¼»á¤Ï¡ÖµÈÂ¼ÃÎ»ö¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¤ê¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ï¡¢Æ»½£À©¤ÎÅÔ¤¬Éû¼óÅÔ¤Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤¤È¡¢Âçºå¤À¤±¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£Ê¡²¬¤âÀçÂæ¤â¤¤¤¤¡£ÅÔ¤À¤«¤é¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç½çÈÖ¤ÎÌäÂê¡£¤¤¤¤Ê¤êÁ´Éô¤ä¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÌµÍý¤À¤«¤é¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢µÈÂ¼»á¤Ï°Õ¸«¤ò¸À¤¦ºÝ¤Ë¡Ö¤³¤ì¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡Ä¶¶²¼¤µ¤ó¤È°Õ¸«¤¬°ì½ï¤Ç·ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È²ù¤·¤½¤¦¤Ë¤¦¤Ä¤à¤¤¤¿¡£¶¶²¼¤Ï¾Ð¤Ã¤¿¡£µÈÂ¼»á¤Ï¡ÖÆ»½£À©¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¶¶²¼»á¤È¸Æ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë»ýÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¡Ö¤Ü¤¯¤ÏÀäÂÐÆ»½£À©¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£Æ»½£À©¤Ë¤Ï½£ÅÔ¤¬½ÅÍ×¤Ç¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¼ã¼Ô¤¬Ì´¤ò³ð¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢»Å»ö¤¬¤¢¤Ã¤ÆÌ¤Íè¤òÄ©Àï¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤ÆüËÜ¤Î»Ñ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¨Æ»½£À©¡¡£´£·ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤òÇÑ»ß¤·¡¢¤è¤ê¹°è¤Î¡ÖÆ»¡×¤ä¡Ö½£¡×¤ËºÆÊÔ¤¹¤ë¹½ÁÛ¡£Ô¢¤Î¸¢¸Â¤äºâ¸»¤òÃÏÊý¤Ë°Ü¾ù¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¡£