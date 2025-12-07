¤«¤á¤¬¤¦¤µ¤®¤Ë¾¡¤ÄÈëºö¤Ï¡Ø¿ô³Ø¡Ù¤Ë¤¢¤ê¡ª¡©¤«¤±¤Ã¤³¾¡Éé¤ÏÍ½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«¤Ø¡Ä¤Î¤í¤Þ¤Ê¤«¤á¤¬µ¤ÉÕ¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤ËÆÉ¼Ô¶¦´¶¡ÚÌ¡²è¡Û
¼«Ê¬¤ÎºÍÇ½¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢»×¤ï¤Ì¤È¤³¤í¤Ç³«²Ö¤¹¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»³ËÜ¥¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥É¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¡ØÍý·Ï¤¬Îø¤ËÍî¤Á¤¿¤Î¤Ç¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤ß¤¿¡£¡Ù¤ÎÈ´¿è¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡ØÈÖ³°ÊÔ Íý·Ï¤¦¤µ¤®¤È¤«¤á¡Ù¤Ï¡¢Æ¸ÏÃ¤¦¤µ¤®¤È¤«¤á¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÊª¸ì¤Ç¤¹¡£Æ±ºî¤ÏX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Ìó1.7Ëü¤â¤Î¤¤¤¤¤Í¤ò½¸¤áÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤à¤«¤·¤à¤«¤·¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡¢Â¤ÎÃÙ¤¤¤«¤á¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤á¤Ï¤¤¤Ä¤â¼þ¤ê¤Ë¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¤¦¤µ¤®¤Ë¤«¤±¤Ã¤³¤òÄ©¤à¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤«¤á¤Ï¤¦¤µ¤®¤ËÍê¤ß¡¢¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤Ë¥Ï¥ó¥Ç¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤«¤á¤Ï¡Ø¥¼¥Î¥ó¤Î¥Ñ¥é¥É¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤ÎË¡Â§¤ò»È¤¨¤Ð¾¡¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¼¥Î¥ó¤Î¥Ñ¥é¥É¥¯¥¹¤È¤Ï¶¥Áè¤ËÎã¤¨¤ë¤È¡¢ÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¿Í¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯º¢¤Ë¤Ï¡¢Àè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤â¤Ã¤ÈÀè¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¿Í¤ÏÀè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤«¤±¤Ã¤³¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¤¦¤µ¤®¤ËÄÉ¤¤È´¤«¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼È´¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤Ï¥¼¥Î¥ó¤Î¥Ñ¥é¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡Ø¤«¤á¤¬¤¦¤µ¤®¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤òÌµ¸Â¡Ù¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¸½¼Â¤Î»þ´Ö¤ÏÍ¸Â¤Î¤¿¤á¡¢¤«¤á¤Î¹Í¤¨¤ëÍýÏÀ¤ÏÀ®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤«¤á¤Ï¤¦¤µ¤®¤«¤é¡Ø¥È¥ê¥Á¥§¥ê¤Î¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¡Ù¤Ê¤É¡¢¿ô³Ø¤Ë¤ª¤±¤ëÌµ¸Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ËÊ¹¤¤Ï¤¸¤á¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤«¤é¿ô³Ø¤ÎÌÌÇò¤µ¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿¤«¤á¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÊÙ¶¯¤ò½Å¤Í¤ÆÎÉ¤¤Âç³Ø¤ËÆþ³Ø¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¤«¤á¤ò¥Ð¥«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¯¤Þ¤ä¤¤Ä¤Í¤Ï¤À¤é¤À¤é¤È²á¤´¤·¡¢¤ä¤¬¤ÆÊÙ³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ä¤¬¤Æ¤¯¤Þ¤ä¤¤Ä¤Í¤ÏËèÆü¥µ¥Ü¤Ã¤Æ¥Ñ¥Á¥ó¥³¤òÂÇ¤Ã¤¿¤ê¡¢°ú¤¤³¤â¤Ã¤Æ1ÆüÃæ¥Í¥Ã¥È¤ÇÈðëîÃæ½ý¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤«¤á¤Ï¡¢¡Ö¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤ì¤ÐÂ¤ÎÂ®¤µ¤Ê¤ó¤ÆÃ¯¤âÉ¾²Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤«¤á¤Ï¿ô³Ø¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¦¤µ¤®¤Ë¤¤¤Ä¤«²ñ¤¨¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¤Ä¤Ä¡¢º£Æü¤â¼Ò²ñ¤ÎÊÒ¶ù¤ÇÆ¯¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±ºî¤ËÂÐ¤·¤ÆSNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÂ¤ÎÂ®¤µ¤Ã¤Æ¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¤·¤«¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¡ÖºÇ¸å¤Î¤«¤á¤ÎÉþÁõ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡Ä¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊýÌÌ¤«¤é¤ÎÈ¿¶Á¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çºî¼Ô¤Î»³ËÜ¥¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥É¤µ¤ó¤Ë¡¢Æ±ºî¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ¸ÏÃ¥Í¥¿¤¬¤â¤¦¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ä¡ª
¡½¿ô³Ø¤ÈÆ¸ÏÃ¡Ø¤¦¤µ¤®¤È¤«¤á¡Ù¤ò¹ç¤ï¤»¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ï¡©
¡ØÍý·Ï¤¬Îø¤ËÍî¤Á¤¿¤Î¤Ç¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤ß¤¿¡£¡Ù¤Ç¤ÏÍý·Ï¥Í¥¿¤ÈÆ¸ÏÃ¤äÉÝ¤¤ÏÃ¤ò¹çÂÎ¤µ¤»¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î°ì´Ä¤Ç¤¹¡£Íý·Ï¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¤È¤«Íý·Ï¤«¤°¤äÉ±¤È¤«20ºîÉÊ¤¯¤é¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤â¤¦¥Í¥¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½õ¤±¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¡½Æ±ºî¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤¦¤µ¤®¤µ¤ó¤È¡¢ËÜÊÔ¡ØÍý·Ï¤¬Îø¤ËÍî¤Á¤¿¤Î¤Ç¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤ß¤¿¡£¡ÙÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Ï²¿¤«´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿¿¼Â¤ÏÃ¯¤Ë¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤â¤½¤â¿¿¼Â¤È¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©Ã¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¿¿¼Â¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¿¿¼Â¤Ï¤¤¤Ä¤â1¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯(°Ê²¼Î¬)
¡½ÆÉ¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡£
¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤ÎÍý·ÏÆ¸ÏÃ¥·¥ê¡¼¥º¤¬¤â¤¦20¸Ä¤°¤é¤¤¤¢¤ë¡ÖÍý·Ï¤¬Îø¤ËÍî¤Á¤¿¤Î¤Ç¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤ß¤¿¡£¡×¤¬19´¬¤Þ¤ÇÈ¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£´¬¿ô¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ¹¤¹¤®¤Þ¤¹¤¬¡¢¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤ÏñÙ¤µ¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¡¢1´¬¤À¤±¤Ç¤âÀ§Èó¤É¤¦¤¾¡£
¡Ê³¤Àî ¤Þ¤³¤È¡¿Ì¡²è¼ý½¸²È¡Ë