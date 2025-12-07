¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ø¤ÎÅÐÎµÌç¡ÄMGC¤Ø¤ÎÆ»¤Î¤ê¤È»²²Ã»ñ³ÊÁª¼ê¤Ï¡©
¡¡2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤ÎÃË½÷¥Þ¥é¥½¥óÂåÉ½¡ÊºÇÂç3ÏÈ¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÎ¦Ï¢¤¬Äê¤á¤¿¡ÖMGC¥Õ¥¡¥¹¥È¥Ñ¥¹¡×¤ÎÀßÄêµÏ¿¡ÊÃË»Ò2»þ´Ö3Ê¬59ÉÃ°ÊÆâ¡¢½÷»Ò2»þ´Ö16Ê¬59ÉÃ°ÊÆâ¡Ë¤òËþ¤¿¤·¤¿ºÇÂ®¥¿¥¤¥à¤ÎÁª¼ê¤¬ÆâÄê¡£¤µ¤é¤Ë27Ç¯½©¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Î¡Ö¥Þ¥é¥½¥ó¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡ÊMGC¡Ë¡×¤Ê¤É¤ÇÁª¹Í¤¹¤ë¡£
¡¡MGC¤Î»²²Ã»ñ³Ê¤Ï°Ê²¼¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ÎÊýË¡¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡£
MGC¥·¥ê¡¼¥º²ÃÌÁÂç²ñ¤ÇÀßÄê½ç°Ì¤È¥¿¥¤¥à¤òËþ¤¿¤¹
¡¡ÃË»Ò¤Ï2»þ´Ö9Ê¬°ÊÆâ¡¢½÷»Ò¤Ï2»þ´Ö27Ê¬°ÊÆâ¤ò½Ð¤·¡¢Âç²ñ¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤Ë±þ¤¸¤ÆÀßÄê¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¿Í½ç°Ì¤Ç¥´¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¡£Ê¡²¬¹ñºÝ¥Þ¥é¥½¥ó¤äÅìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ê¤É¤ÎºÇ¤â¥°¥ì¡¼¥É¤Î¹â¤¤G1¤Ï6°Ì°ÊÆâ¡¢G2¤Ï3°Ì°ÊÆâ¡¢G3¤Ï1°Ì¤¬¾ò·ï¤È¤Ê¤ë¡£ÀßÄê¥¿¥¤¥à¤Ï7¡Á9·î¤ÎÂç²ñ¤Ï¸¶Â§ÃË»Ò2»þ´Ö12Ê¬°ÊÆâ¡¢½÷»Ò2»þ´Ö32Ê¬°ÊÆâ¤È¤·¡¢³«ºÅÆü¤ä³«ºÅÃÏ¤Ë±þ¤¸¤Æ¶¯²½°Ñ°÷²ñ¤È¶¨µÄ¤Î¾å¤Ç·è¤á¤ë¡£
ÆüËÜÂåÉ½ÇÉ¸¯Âç²ñ¤Ç°Ê²¼¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤ë
¡¡2025Ç¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¤ÎÃË½÷¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç8°ÌÆþ¾Þ¤¹¤ë¤³¤È¡£¤Þ¤¿¤Ï2026Ç¯°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤ÎÃË½÷¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç3°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¡£
MGC¥·¥ê¡¼¥º²ÃÌÁÂç²ñ¤ä»ØÄêÂç²ñ¤Ç»²²ÃÉ¸½àµÏ¿¤òÆÍÇË¤¹¤ë
¡¡ÃË»Ò¤Ï2»þ´Ö6Ê¬30ÉÃ°ÊÆâ¡¡½÷»Ò¤Ï2»þ´Ö23Ê¬30ÉÃ°ÊÆâ
MGC¥·¥ê¡¼¥º¤Ç8°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤ë
¡¡ÂÐ¾Ý¤ÏMGC¥·¥ê¡¼¥º2025¡Á26¤ÈÆ±2026¡Á27¡£
¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë
¡¡MGC¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÀßÄê½ç°Ì¤ËÆþ¤ê¤Ê¤¬¤éÀßÄêµÏ¿¤òÆÍÇË¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤Î¤¦¤ÁµÏ¿½ç¤Ë¾å°Ì5¿Í¡£»²²Ã»ñ³Ê¤¬ÃË»Ò50¿Í¡¢½÷»Ò30¿Í¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏËþ¤¿¤¹¤Þ¤Ç¡£¡Ê¤¿¤À¤·ÃË»Ò2»þ´Ö10Ê¬°ÊÆâ¡¢½÷»Ò¤Ï2»þ´Ö30Ê¬°ÊÆâ¤¬¾ò·ï¡Ë
MGC»²²Ã»ñ³Ê¼èÆÀÁª¼ê¡¦ÃË»Ò¡Ê2025Ç¯12·î7Æü»þÅÀ¡Ë
»á¡¡¡¡¡¡Ì¾¡¡¡Ê½ê¡¡Â°¡Ë¡¡»ñ³Ê¼èÆÀÂç²ñ¡¡¡¡ÀßÄê¥¿¥¤¥à
¾åÌç¡¡ÂçÍ´¡¡¡ÊÂçÄÍÀ½Ìô¡Ë2025ËÌ³¤Æ»£±°Ì¡ú£²»þ´Ö£±£±Ê¬£³£¶ÉÃ
ÁêÍÕ¡¡Ä¾µª¡¡¡ÊÃæÅÅ¹©¡Ë¡¡2025ËÌ³¤Æ»£²°Ì¡ú£²»þ´Ö£±£±Ê¬£³£¹ÉÃ
Ê¡ÅÄ¡¡ÍµÂç¡¡¡ÊÀÐÀîÎ¦¶¨¡Ë2025ËÌ³¤Æ»£³°Ì¡ú£²»þ´Ö£±£±Ê¬£µ£¹ÉÃ
ÀÖ粼¡¡¶Ç¡¡¡¡¡Ê¶åÅÅ¹©¡Ë 2025¥Ù¥ë¥ê¥ó£²°Ì £²»þ´Ö£°£¶Ê¬£±£µÉÃ
À¾»³¡¡Íº²ð¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë2025Ê¡²¬£±°Ì¡ú £²»þ´Ö£·Ê¬£µ£¶ÉÃ
ºÙÃ«¡¡¶³Ê¿¡¡¡Ê¹õºêÇÅËá¡Ë2025Ê¡²¬£²°Ì ¡ú¡¡£²»þ´Ö£¸Ê¬£°£¹ÉÃ
ÂçÀÐ¡¡¹ª¡¡¡¡¡Ê¥¹¥º¥¡Ë¡¡2025Ê¡²¬£³°Ì ¡ú¡¡£²»þ´Ö£¸Ê¬£µ£±ÉÃ
¢¨¡ú¤Î½ç°Ì¤ÏÆüËÜ¿Í½ç°Ì
MGC»²²Ã»ñ³Ê¼èÆÀÁª¼ê¡¦½÷»Ò¡Ê2025Ç¯12·î6Æü»þÅÀ¡Ë
»á¡¡¡¡¡¡Ì¾¡¡¡Ê½ê¡¡Â°¡Ë¡¡»ñ³Ê¼èÆÀÂç²ñ¡¢¡¡¡¡¡¡¡¡ÀßÄê¥¿¥¤¥à
ºÙÅÄ¡¡¤¢¤¤ ¡Ê¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡Ë2025¥·¥É¥Ë¡¼£¶°Ì¡¡£²»þ´Ö£²£³Ê¬£²£·ÉÃ
ºä¸ý¡¡°¦ÏÂ¡¡¡Ê¥Ù¥¢¡¼¥º¡Ë¡¡2025ËÌ³¤Æ»£±°Ì¡ú ¡¡£²»þ´Ö£³£±Ê¬£µ£°ÉÃ
ÃÓÆâ¡¡ºÌÇµ ¡¡¡Ê¥Ç¥ó¥½¡¼¡Ë¡¡2025ËÌ³¤Æ»£²°Ì¡ú¡¡£²»þ´Ö£³£±Ê¬£µ£·ÉÃ
¾®ÎÓ¡¡¹áºÚ¡¡¡ÊÂçÄÍÀ½Ìô¡Ë¡¡2025À¤³¦Áª¼ê¸¢£·°Ì £²»þ´Ö£²£¸Ê¬£µ£°ÉÃ
¢¨¡ú¤Î½ç°Ì¤ÏÆüËÜ¿Í½ç°Ì