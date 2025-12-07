¥¤¥¨¥°¥¾¡¼¤¬2»þ´Ö7Ê¬51ÉÃ¤ÇV¡¡ÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×¤ÎÀ¾»³Íº²ð¤é3Áª¼ê¤¬MGC¤Ø¡ÚÊ¡²¬¹ñºÝ¥Þ¥é¥½¥ó¡Û
¡¡Ê¡²¬¹ñºÝ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ï7Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¤ÎÊ¿ÏÂÂæ¶¥µ»¾ìÈ¯Ãå¤ÎÊ¡²¬¹ñºÝ¥Þ¥é¥½¥ó¥³¡¼¥¹¡ÊÊ¡²¬»ÔÆâÀ¾ÆîÉô¼þ²ó¡Á¹áÄÇÀÞ¤êÊÖ¤·42¡¦195¥¥í¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ê¥ó¡¦¥¤¥¨¥°¥¾¡¼¡Ê¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¡Ë¤¬2»þ´Ö7Ê¬51ÉÃ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£5ÉÃº¹¤Î2°Ì¤ËÀ¾»³Íº²ð¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥È»þ¤Ë15ÅÙ¤ò±Û¤¨¤ëµ¤²¹¤Î¤â¤È¤Ç¥ì¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãæ´ÖÅÀ¤ò²á¤®¤ë¤ÈÀèÆ¬½¸ÃÄ¤¬¤·¤Ü¤é¤ì¡¢25¥¥íÃÏÅÀ¤Ç¤ÏÆüËÜ¿Í¤ÏÀ¾»³¤ÈÂçÀÐ¹ª¡Ê¥¹¥º¥¡Ë¤Î2¿Í¤¬Æþ¤ê¥ì¡¼¥¹¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¡£ºÙÃ«¶³Ê¿¡Ê¹õºêÇÅËá¡Ë¤ÈµÆÃÏ½ÙÌï¡ÊÃæ¹ñÅÅÎÏ¡Ë¤é¤ÏÂè2½¸ÃÄ¤Ë¤Ä¤±¤¿¤¬¡¢27¥¥í²á¤®¤ËºÙÃ«¤¬Âè1½¸ÃÄ¤Ø¡£
¡¡30¥¥í¤ò²á¤®¤Æ¥Ú¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤¬³°¤ì¤ë¤ÈÀèÆ¬½¸ÃÄ¤Ï7¿Í¤Ë¤·¤Ü¤é¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÏºÙÃ«¡¢À¾»³¡¢ÂçÀÐ¤Î3¿Í¡£32¥¥í¤Îµë¿å¤ò²á¤®¤ÆÀ¾»³¤¬¥¹¥Ñ¡¼¥È¡£¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¤¬¸åÂ³¤ò¿¶¤êÀÚ¤ì¤º¡¢ºÙÃ«¤È¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥®¥¶¥¨¡Ê¥¹¥º¥¡Ë¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤3¿Í¤ÇÊ»Áö¡£À¾»³¤Ï¤µ¤é¤Ë¥®¥¢¤ò¾å¤²°ì»þ¤Ï¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¤¬¡¢35¥¥í¤ò²á¤®¤ë¤È¥È¥Ã¥×Áè¤¤¤Ï¥¤¥¨¥°¥¾¡¼¤ÈºÙÃ«¡¢À¾»³¤Î3¿Í¤Ë¹Ê¤é¤ì¤¿¡£
¡¡39¥¥í¤ËºÆ¤ÓÀ¾»³¤¬¥¹¥Ñ¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¥È¥Ã¥×¤ËÌö¤ê½Ð¤ë¤È¥¤¥¨¥°¥¾¡¼¤â¿©¤é¤¤¤Ä¤¡¢ºÙÃ«¤ÏÃÙ¤ì¤¿¡£40¥¥í¼êÁ°¤Çº£ÅÙ¤Ï¥¤¥¨¥°¥¾¡¼¤¬»Å³Ý¤±¤ÆÀèÆ¬¤Ë¡£À¾»³¤âÇ´¤Ã¤¿¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÙÃ«¤¬3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤Ï28Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØÂåÉ½Áª¹Í²ñ¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡ÊMGC¡Ë¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤¬·ü¤«¤ê¡¢ÆüËÜ¿Í6°Ì°ÊÆâ¤Ç2»þ´Ö9Ê¬¤òÀÚ¤ì¤ÐMGC¤Î»²²Ã»ñ³Ê¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¡£À¾»³¤È3°Ì¤ÎºÙÃ«¡¢4°Ì¤ÎÂçÀÐ¤¬½Ð¾ì¸¢¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
Ê¡²¬¹ñºÝ¥Þ¥é¥½¥ó2025À®ÀÓ
£±¡¡¥Ð¥¤¥¨¥ê¥ó¡¦¥¤¥¨¥°¥¾¡¼¡Ê¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¡Ë£²»þ´Ö£·Ê¬£µ£±ÉÃ
£²¡¡À¾»³¡¡Íº²ð¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£²»þ´Ö£·Ê¬£µ£¶ÉÃ
£³¡¡ºÙÃ«¡¡¶³Ê¿¡Ê¹õºêÇÅËá¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£²»þ´Ö£¸Ê¬£°£¹ÉÃ
£´¡¡ÂçÀÐ¡¡¹ª¡¡¡Ê¥¹¥º¥¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£²»þ´Ö£¸Ê¬£µ£±ÉÃ
£µ¡¡¥ô¥£¥ó¥»¥ó¥È¡¦¥é¥¤¥â¥¤¡Ê¥¹¥º¥¡Ë¡¡¡¡£²»þ´Ö£¹Ê¬£²£µÉÃ
£¶¡¡¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥®¥¶¥¨¡Ê¥¹¥º¥¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£²»þ´Ö£±£°Ê¬£°ÉÃ
£·¡¡ÅÄÃæ¡¡ÈôÄ»¡Ê¥é¥ó¥é¥¤¥Õ¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£²»þ´Ö£±£°Ê¬£²ÉÃ
£¸¡¡´äÅÄ¡¡Âó³¤¡ÊJFE¥¹¥Á¡¼¥ë¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ £²»þ´Ö£±£±Ê¬£²£°ÉÃ