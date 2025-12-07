¡Ö¤¨Ž¤¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤â¤¦¤½¤ó¤ÊÇ¯Îð¡Ä¡×¸µ»ÒÌò¤¬ÅÅ·âº§¡ª27ºÐ¶âÈ±»Ñ¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤À¤¤¤ÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¡Ö¿Ê²½¤·¤¹¤®¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¤±¤Æ¤Ø¤ó¡×¤ÎÀ¼
¡ÖVIVANT¡×¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×ÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é
¡¡17Ç¯Á°¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¸µ»ÒÌò¤¬ÅÅ·âº§¡Ä¡£27ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¤ÎºÇ¿·»Ñ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ê¤é¤Ó¤Ë±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿Ê¸¾Ï¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢À¾»³½á¡£¡Ö¤³¤ÎÅÙŽ¤¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿Êý¤È·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÌò¼Ô¤È¤·¤Æ°ìÁØÀº¿Ê¤·Ž¤¼«Ê¬¤é¤·¤¯°ìÊâ¤º¤ÄÊâ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»Ù±ç¤´ÊÜÚ¥¤ò»ò¤ì¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£2025Ç¯12·î6Æü¡¡À¾»³½á¡×¤ÈÄ¾É®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÇÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¨¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¡¢µÞ¤¹¤®¤Æ¿´Â¡»ß¤Þ¤ê¤½¤¦¡×¡Ö¡Ø20À¤µª¾¯Ç¯¡Ù¤Î¥±¥ó¥Â·¯¤¬¡¢¤â¤¦¤½¤ó¤ÊÇ¯Îð¤Ê¤ó¤À¤Í¡×¡Ö¾®¤µ¤«¤Ã¤¿·¯¤¬²æ¤¬Â©»Ò¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤Î·¯¤¬·ëº§¡£¥Þ¥¸¤Ç¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤¡×¡Ö20À¤µª¾¯Ç¯¤Îº¢¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¥É¥é¥´¥óºù¤Ç¥ä¥ó¥¡¼Ìò¤ÎË·¼çÆ¬¤Ç¤·¤¿¤¬È±¿¤Ð¤·¤Æ¤«¤éÁ´¤¯Ê·°Ïµ¤ÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÁ´¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ä¡×¡Ö¹õÈ±¢ª¶âÈ±¡£¿Ê²½¤·¤¹¤®¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¤±¤Æ¤Ø¤ó¾Ð¾Ð¡×¡Ö¤À¤¤¤ÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¶âÈ±»Ñ¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤âÈ¿¶Á¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡À¾»³¤Ï2008Ç¯¤Ë3Éôºî¤Ç¸ø³«¤µ¤ìÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿±Ç²è¡Ö20À¤µª¾¯Ç¯¡×¤ÇÅâÂô¼÷ÌÀ¤¬±é¤¸¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¥±¥ó¥Â¤ÎÍÄ¾¯´üÌò¤òÌ³¤á¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¥É¥é¥´¥óºù¡×(TBS¡¢21Ç¯)¡¢¡ÖVIVANT¡×(TBS¡¢23Ç¯)¡¢25Ç¯Á°´üÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£