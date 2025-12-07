¡Ö¥ê¡¼¥°¤ò³Í¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×µÕÅ¾Í¥¾¡¤Ë¤¢¤È°ìÊâÆÏ¤«¤º¡ÄÇðMF¾®Àô²ÂÊæ¤ÏÍîÃÀ¡£ÃÛ¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ë¡Ö¥È¥ì¥ó¥É¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤È¡¢°Û¼Á¤À¤«¤é¤³¤½¡Ä¡×
¡¡12·î£¶Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿J1¥ê¡¼¥°¤ÎºÇ½ªÀá¤Ç¡¢£²°Ì¤ÎÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤¬¥Û¡¼¥à¤ÇFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Î»þÅÀ¤Ç¾¡ÅÀ72¡£¼ó°Ì¤Î¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ò£±¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤ÇÄÉÁö¤¹¤ëÇð¤Ï°ú¤Ê¬¤±°Ê¾å¤ÇµÕÅ¾Í¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¥²¡¼¥à¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¡¢¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿63Ê¬¤ËÁê¼ê¤Î¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤Î£±ÅÀ¤ò¼é¤êÀÚ¤ê£±¡Ý£°¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¤¬¡¢¼¯Åç¤â²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ò£²¡Ý£±¤Ç²¼¤·¤¿¤¿¤á¡¢¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Ë¤Ï¤¢¤È°ìÊâÆÏ¤«¤º¡££²°Ì¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ç¡¢Ä®ÅÄÀï¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿MF¾®Àô²ÂÊæ¤Ï¡¢¡Ö»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ°ì±þ¡¢¼¯Åç¤Î·ë²Ì¤ò¥Ù¥ó¥Á¤Ë³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ø¼¯Åç¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥À¥á¤«¡¼¤Ã¡ÄÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤À¤±¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈËÜ²»¤òÏ³¤é¤¹¡£
¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÃæ¤ÇÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾¡ÅÀ¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤Î¤Ç²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ñ¤Ã¤È½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¥Û¡¼¥à¤Î¡Ê¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ë¿·³ãÀï¡Ê£±¡Ý£±¡Ë¡¢¥Û¡¼¥àµþÅÔ¡Ê¥µ¥ó¥¬F.C.¡ËÀï¡Ê£³¡Ý£³¡Ë¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¤ÎµþÅÔÀï¡Ê£±¡Ý£±¡Ë¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¤Î¼¯Åç¡Ê¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡ËÀï¡Ê£²¡Ý£³¡Ë¤¢¤¿¤ê¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤É¤³¤«¤Ç¾¡¤ÁÅÀ£±¤ò½¦¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ê¡¼¥°¤ò³Í¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÇð¤Ïº£µ¨¡¢¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤·¡¢ºÙ¤«¤¯¥Ñ¥¹¤ò·Ò¤°¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó·¿¤Î¹¶·âÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¹½ÃÛ¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£Çð¤Î»ÊÎáÅã¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥È¥ì¥ó¥É¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤È¡¢°Û¼Á¤À¤«¤é¤³¤½Í¥°ÌÀ¤òÃÛ¤±¤¿Â¦ÌÌ¤Ï¤¢¤ë¡£ËÍ¤¿¤Á°Ê³°¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¤³¤¦¤¤¤¦¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë´ÊÃ±¤Ë¥È¥ì¥ó¥É¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½ËÍ¤¿¤Á¤Ë¶¯¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤âº£Ç¯¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£¸å¤ÏÁê¼ê¤¬ÂÐºö¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢´·¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¥ê¥«¥ë¥ÉÂÎÀ©£²Ç¯ÌÜ¤ÎÍèµ¨¡¢±É´§¤òÄÏ¤á¤ë¤«¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üÃæÀî Íã¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô¡Ë
