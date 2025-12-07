Îó¼ÖÆâ¤Ç¾èµÒ¤ò»É¤·¤¿ÃË¤òÂáÊá¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÈòÆñÌ±¤¬»É»¦¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸Ï©Àþ¡¡ÊÆ¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È
¡ÊCNN¡ËÊÆ¥Î¡¼¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¤Î¥é¥¤¥È¥ì¡¼¥ëÎó¼Ö¡Ö¥ê¥ó¥¯¥¹¡¦¥Ö¥ë¡¼¥é¥¤¥ó¡×¤Ç5Æü¸á¸å¡¢¾èµÒ1¿Í¤¬»É¤µ¤ì¤Æ½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆ±¤¸Ï©Àþ¤Ç¤Ï¿ô¥«·îÁ°¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤«¤é¤ÎÈòÆñÌ±¤¬»É¤µ¤ì¤Æ»àË´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥á¥¯¥ì¥ó¥Ð¡¼¥°·Ù»¡¡ÊCMPD¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ö·ï¤Ï¸á¸å4»þ50Ê¬¤´¤í¤ËÈ¯À¸¡£Éé½ý¼Ô¤ÏÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£½ÅÂÎ¤À¤¬ÍÆÂÎ¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥½¥é¥ë¥¶¥ÎÍÆµ¿¼Ô¡Ê33¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£ÂáÊá¾õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥½¥é¥ë¥¶¥ÎÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖÂç·¿¤Î¿Ï¤¬¸ÇÄê¤µ¤ì¤¿¥Ê¥¤¥Õ¡×¤ÇÈï³²¼Ô¤ò½±¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÈï³²¼Ô¤Ë¡ÖÆ®¤¤¡×¤òÄ©¤ß¡¢¤í¤ì¤Ä¤¬²ó¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¼þ°Ï¤ËÇÍÀ¼¤òÍá¤Ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥½¥é¥ë¥¶¥ÎÍÆµ¿¼Ô¤Ï»¦¿ÍÌ¤¿ë¤ä¶§´ï¤Ë¤è¤ëË½¹Ô¡¢¼ÖÎ¾¤Ø¤ÎÉÔË¡¿¯Æþ¡¢¿ì¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¤ÎÁû¤®¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿¤ÇÁÊÄÉ¤µ¤ì¤¿¡£ºÛÈ½½êµÏ¿¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖÉÔË¡°ÜÌ±¤Ç¡¢²áµî¤Ë¹ñ³°Âàµî½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£ÊÝ¼á¤Ê¤·¤Ç¸ûÎ±¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢8Æü¤Ë½ÐÄî¤¹¤ëÍ½Äê¡£
ÊÆ¹ñÅÚ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾Ê¤¬·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È»Ô¤Ïº£²ó¤Î»ö·ï¤Î2ÆüÁ°¡¢Ë½ÎÏ»ö·ï¤¬ÉÑÈ¯¤¹¤ëÃÏ°è¤Ç¡¢·Ù»¡¤Î·Ù²ü¤È¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¶¯²½¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¼£°ÂÂÐºö¤ò³«»Ï¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¥Î¡¼¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¤Î¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥¹¥¿¥¤¥óÃÎ»ö¤ÏX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡¢»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·Ù»¡½ðÄ¹¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¡ÖÈï³²¼Ô¤Î´°Á´¤Ê²óÉü¤òµ§¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£Æ±¤¸Ï©Àþ¤ÇÈòÆñÌ±¤Î»É»¦»ö·ï¤â
º£²ó¤Î»ö·ï¤ÎÌó4¥«·îÁ°¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÈòÆñÌ±¤Î¥¤¥ê¡¼¥Ê¡¦¥¶¥ë¥Ä¥«¤µ¤ó¤¬»¦³²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£8·î¡¢¥¶¥ë¥Ä¥«¤µ¤ó¤Ï¿¼Ìë¤Ë±Ø¤«¤éÎó¼Ö¤Ë¾è¼Ö¤·¤¿¸å¡¢»É¤µ¤ì¤Æ»àË´¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢Åö»þÌµ¿¦¤À¤Ã¤¿¥Ç¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥Ö¥é¥¦¥óÈï¹ð¡Ê35¡Ë¤¬»¦¿Í¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºÛÈ½»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶¯Åð¤ä¿¯Æþ¤Ê¤É¤ÎÁ°²Ê¤¬¤¢¤ê¡¢²ÈÂ²¤ÏCNN¤Ë¡ÖÀº¿ÀÅª¤ÊÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥ê¥ó¥¯¥¹¡¦¥Ö¥ë¡¼¥é¥¤¥ó¤Î9·î¤ÎÍøÍÑ¼Ô¿ô¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ç10%°Ê¾å¸º¾¯¡£Åö¶É¤ÎÅý·×¤Ç¤Ï10·î¤â8%¸º¾¯¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥ÈÃÏ°è¸òÄÌ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊCATS¡Ë¤Ï10·î¡¢·ÙÈ÷ÂÎÀ©¤ò¶¯²½¡£Å´Æ»¤ÎÊÝ°Â¤òÃ´Åö¤¹¤ëÀÁÉé´ë¶È¤¬¿Í°÷¤ò¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢24¿Í¤ÎÈóÈÖ¤Î·Ù»¡´±¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£