¡È½éÂåÃ£¿Í¡É±©À¸Á±¼£¶åÃÊ¤¬·è¾¡¿Ê½Ð¡ª2Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤Ê¤ë¤«¡Ä½à·è¾¡¤Çº´Æ£¹¯¸÷¶åÃÊ¤Ë¾¡Íø¡¿¾´ý¡¦Ã£¿ÍÀï
¡¡¾´ý¤ÎÂè3²óÃ£¿ÍÀïÎ©ÀîÎ©ÈôÇÕ¤¬12·î7Æü¡¢ÅìµþÅÔÎ©Àî»Ô¤Î¡ÖÎ©Àî¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½à·è¾¡Âè2»î¹ç¤ÇÂè1²óÇÆ¼Ô¤Î±©À¸Á±¼£¶åÃÊ¡Ê55¡Ë¤¬º´Æ£¹¯¸÷¶åÃÊ¡Ê56¡Ë¤Ë126¼ê¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û±©À¸¶åÃÊ¤¬º´Æ£¶åÃÊ¤Ë¾¡Íø¤·¤¿½Ö´Ö
¡¡¾¡Íø¤·¤¿±©À¸¶åÃÊ¤Ï¡¢·è¾¡Àï¤Ø¿Ê½Ð¡£Æ±Æü¸á¸å3»þ15Ê¬¤«¤éÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·è¾¡Àï¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¿ô¡¹¤ÎÌ¾¿ÍÀï¼·ÈÖ¾¡Éé¤òÀï¤Ã¤¿¿¹Æâ½ÓÇ·¶åÃÊ¡Ê55¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡Î¾¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸ø¼°Àï172¶ÉÌÜ¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿½à·è¾¡¤Ï¡¢º´Æ£¶åÃÊ¤ÎÀè¼ê¤Ç³Ñ¸ò´¹·¿¿¶¤êÈô¼Ö¤Î½Ð¤À¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£±©À¸¶åÃÊ¤¬È´¤±½Ð¤·¤¿¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢½ªÈ×¤Ç¤Ïº´Æ£¶åÃÊ¤âÂ©¤ò¤Î¤à¤è¤¦¤ÊÌÔ¹¶¤âÈäÏª¡£¤½¤ì¤Ç¤â±©À¸¶åÃÊ¤¬ÎäÀÅ¤Ë²¡¤·ÀÚ¤Ã¤ÆÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡±©À¸¶åÃÊ¤Ï¡¢¡Ö¶ð¤¬¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤È·ã¤·¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤âÇö¤¤·Á¤Ê¤Î¤Çµ¤»ý¤Á°¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ã¼¤Ë¼ê¤¬ÉÕ¤¯·Á¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£2Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤Î¡ÈÃ£¿Í¡É³ÍÆÀ¤Ø¸þ¤±¤Æ¡ÖÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢½¸Ãæ¤·¤ÆÎ×¤ß¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡½à·è¾¡ÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿º´Æ£¶åÃÊ¤Ï¡¢¡ÖÃ¼¤ò¹¶¤á¤é¤ì¤¿»þ¤ÎÂÐ±þ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èô¼Ö¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ÎÊý¤Ë¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢Èô¼Ö¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤Î¤¬ÄË¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬º£Æü¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼«µÔÅª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤â¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö±©À¸¶åÃÊ¤È¤Ï¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤ò´Þ¤á¤Æ¤¿¤¯¤µ¤óÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÏÂÉþ¤òÃå¤ÆÂÐ¶É¤Ç¤¤Æ¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÁ´ÎÏ¤Ç»Ø¤»¤¿¡£±©À¸¶åÃÊ¤È»Ø¤¹¤È²ÝÂê¤¬Â¿¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤ë¤¬¡¢º£Æü¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤»ÄÇ°¡£¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×¤È¹¹¤Ê¤ëÈôÌö¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
