¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬¡Ö¥È¥Ã¥×£Æ£Á¡×Â¼¾å½¡Î´¡¢º£°æÃ£Ìé¤òÆÃ½¸¡¡¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°Á°Æü
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£·Æü¡Ë¡¢Íâ£·Æü¤«¤é¥Õ¥í¥ê¥À½£¥ª¡¼¥é¥ó¥É¤Ç»Ï¤Þ¤ë¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê£×£Í¡Ë¤òÁ°¤Ë¡Ö£×£Í¤ËÎ×¤à¥È¥Ã¥×¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡Ê£Æ£Á¡Ë¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¡×¤È¤Îµ»ö¤òÇÛ¿®¤·¤¿¡£
¡¡µ»ö¤Ï¥«¥Ö¥¹£Æ£Á¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹£Æ£Á¤Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ö¥ì¥°¥Þ¥ó¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º£Æ£Á¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤é¤È¤È¤â¤Ë¡¢Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡á¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¡¢º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê£²£·¡áÀ¾Éð¡Ë¤Î£²¿Í¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡Â¼¾å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀè·î£Í£Ì£Â¤ÎµåÃÄ¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¡¢£±£²·î£²£µÆü¸á¸å£µ»þ¡ÊÅìÉô»þ´Ö¡Ë¤Þ¤Ç¤ËµåÃÄ¤È·ÀÌó¤ò¸ò¤ï¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤â¤·¹ç°Õ¤Ë»ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¥×¥íÌîµå¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢£²£µºÐ¤ÎÆâÌî¼ê¤Ç¤¢¤ëÂ¼¾å¤Ïº¸ÂÇÀÊ¤ÇÍ¥¤ì¤¿¥Ñ¥ï¡¼¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Éüµ¢¤Î²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¡×¤È°ÜÀÒ³Î¼Â¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö£²£°£²£²Ç¯¤Ë¤Ï£µ£¶ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢£³´§²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥±¥¬¤Î±Æ¶Á¤Ç£µ£¶»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£²£²ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢£Ï£Ð£Ó£±¡¦£°£´£³¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¢¥á¥Ã¥Ä¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤¬´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿º£°æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£°æ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤ÎÅêµåµ¡²ñ¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¤ÎÆüËÜ¿Í¥¹¥¿¡¼Åê¼ê¤À¡£¥á¥Ã¥Ä¤Î±¦ÏÓÅê¼ê¡¦Àé²ìÞæÂç¤Ë»÷¤¿¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÃøÌ¾¤Ê¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ë»÷¤¿ÆÃÄ§¤ò»ý¤Ä£²£·ºÐ¤Îº£°æ¤Ï¡¢»þÂ®£¹£¹¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£µ£¹¥¥í¡Ë¤ËÃ£¤¹¤ëÂ®µå¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤òÅê¤²¤ë¡££²£°£²£µÇ¯¤Ë¤ÏÀ¾Éð¤Ç£±£¶£³²ó£²¡¿£³¤òÅê¤²¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£¹£²¡¢£±£·£¸Ã¥»°¿¶¤òµÏ¿¤·¤¿¡£Ä¹¤é¤¯ÆüËÜ¿Í¥¹¥¿¡¼Åê¼ê¤òµá¤á¤Æ¤¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¤Û¤«¡¢¥«¥Ö¥¹¡¢¥á¥Ã¥Ä¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ê¤É¤¬¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£