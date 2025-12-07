¡Úµð¿Í¡Û¾¾ËÜ¹ä¤¬»¥ËÚ»ÔÆâ¤ÇÌîµå¶µ¼¼¡Ö³Ú¤·¤µ¤ÏËº¤ì¤º¤Ë¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×Ìîµå¾¯Ç¯¡¦¾¯½÷¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é¹ñÆâ¥Õ¥ê¡¼¥¨¥ó¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡Ê£Æ£Á¡Ë¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æµð¿ÍÆþ¤ê¤·¤¿¾¾ËÜ¹ä³°Ìî¼ê¤¬£·Æü¡¢»¥ËÚ»ÔÆâ¤Ç¡Ö¥ß¥ë¥¯¥é¥ó¥ÉËÌ³¤Æ»¡×¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÌîµå¶µ¼¼¤Ë»²²Ã¡£Ìîµå¾¯Ç¯¡¢¾¯½÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¼éÈ÷¡¢ÁöÎÝ¡¢ÂÇ·â¤Î»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¸òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯Ç¯ÌîµåÍÑ¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ò¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Ë¼è¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖÇ¯¤ò¼è¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¶âÂ°¥Ð¥Ã¥È¤â·Á¾õ¤¬¤¹¤´¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ÁÇºà¤¬°ã¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡×¤Èµ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤Ë¶Ã¤¯¾ìÌÌ¤â¡£Áö¹¶¼é¤Ç¾åÃ£¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë½õ¸À¤ò¼ø¤±¡¢¡Ö¡ÊÌîµå¤Ï¡Ë¤¹¤´¤¯µ»½Ñ¤¬¤¤¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡£Æñ¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤±¤É¡¢³Ú¤·¤µ¤ÏËº¤ì¤º¤Ë¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£