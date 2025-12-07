XG¡¦COCONA¡¢¥Î¥ó¥Ð¥¤¥Ê¥ê¡¼¸øÉ½»þ¤Î¼Ì¿¿¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼°¦¤Ë¹æµã¡×¡Ö´¶Æ°¤·¤¿¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/07¡ÛHIPHOP¡¿R¡õB¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦XG¡Ê¥¨¥Ã¥¯¥¹¥¸¡¼¡Ë¤ÎCOCONA¡Ê¥³¥³¥Ê¡Ë¤¬¡¢20ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿12·î6Æü¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸¤ÆAFAB¥Î¥ó¥Ð¥¤¥Ê¥ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¸øÉ½»þ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼°¦¤Ë¹æµã¡×¤ÈÏÃÂê¤Î¥Î¥ó¥Ð¥¤¥Ê¥ê¡¼¸øÉ½²Î¼ê¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È
Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤Ï½÷À¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï½÷À¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡È½÷À¡É¤È¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¶¯¤¤°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ï¤â¤Ã¤ÈÃËÀÅª¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤Î»×¤¤¤ò¹ðÇò¤·¤¿COCONA¡£¶»¸µ¤Ë¼ê½Ñ¤Î½ýÀ×¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤Ã¤¿¸½ºß¤ÎËÜ¿Í¤Î¼Ì¿¿¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖPHOTO BY JURIN MAKEUP BY CHISA¡×¤ÈÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎJURIN¡Ê¥¸¥å¥ê¥ó¡Ë¤¬»£±Æ¡¢CHISA¡Ê¥Á¥µ¡Ë¤¬¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¤òÃ´Åö¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ò¼õ¤±¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼°¦¤Ë¹æµã¡×¡Öå«´¶¤¸¤ë¡×¡Ö´¶Æ°¤·¤¿¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Î¥ó¥Ð¥¤¥Ê¥ê¡¼¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤È¤Ï¡¢À¼«Ç§¤¬ÃËÀ¡¦½÷À¤È¤¤¤¦ÀÊÌ¤Î¤É¤Á¤é¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ê¤Þ¤¿¤ÏÅö¤Æ¤Ï¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ë¤¢¤êÊý¤ò¼¨¤¹¡£COCONA¤Ï¡¢AFAB Transmasculine Non-binary¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¡¢º£Ç¯¡¢¼«¿È¤Î¶»¤ÎÀÚ½ü¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
