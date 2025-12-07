À®µÜ´²µ®¡¡¡Öµåµ»¤¬¶ì¼ê¡×°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤ò¹ðÇò¡Ö²¼¼ê¤¹¤®¤Æ¾å¤È²¼¡¢ÊÌ¡¹¤Ç»£¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀ®µÜ´²µ®¡Ê43¡Ë¤¬7ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥á¥·¥É¥é¡¡¡Á·ó¶á¡õ¿¿Ç·²ð¤Î¥°¥ë¥á¥É¥é¥¤¥Ö¡Á¡×¡ÊÆüÍË¸å0¡¦45¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡2000Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¹â¹»µå»ù¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤¹¤ëÌò¤Ê¤É¤ò±é¤¸¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò·Ð¸³¤â¡Öµåµ»¤¬¶ì¼ê¡×¤È¹ðÇò¡£»£±ÆÁ°¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤¬¡¢¡Ö²¼¼ê¤¹¤®¤Æ¡ÊÂÎ¤Î¡Ë¾å¤È²¼¡¢ÊÌ¡¹¤Ç»£¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡×¤È°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡µåµ»¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤ä¤ë¤Î¤¬100¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤ÎÎÏ¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Î¦¾å¶¥µ»¤Ê¤É¤Î°ì¿Í¤ÇÀï¤¦¶¥µ»¤ÎÊý¤¬¡ÖÆÀ°Õ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉáÃÊ¡¢±¿Æ°¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¸º¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡ÖºÇ¶á¤Ï²È¤Ëµï¤ë¡£±¢¥¥ã¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Î¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤«¤Ê¡×¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¥Ï¥¤¥¥ó¥°¤È¤«¤Ï¹¥¤¡£¿Í¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥ï¥Á¥ã¥ï¥Á¥ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ä¡×¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤Ò¤È¤ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£