¿Æ¤äÀèÀ¸¤Ë¡Ö´°¿©¡×¤ò¶¯Í×¤µ¤ì¤¿»Ò¤É¤â»þÂå¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âµ²±¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¡Ä¡¿³°¿©¤¬¤³¤ï¤¤¡Ê11¡Ë
¡Ö¤ï¤¿¤·º£Æü¿©¤Ù¤¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¡×¤¢¤ëÆü¤ò¶¤Ë¹¢¤òÄÌ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Âç¹¥Êª¤Î¤È¤ó¤«¤Ä¡£¤µ¤µ¤Ã¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤¿¤Ï¤º¤Î¤¦¤É¤ó¤â¡¢°û¤ß²ñ¤Ç¼è¤êÊ¬¤±¤é¤ì¤¿¤«¤é¤¢¤²¤â¡Ä¤Ê¤¼¤«ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¹¤ë¤ÈÅÇ¤µ¤¤¬¤³¤ß¾å¤²¡¢¹¢¤Ë¥´¥à¥Ü¡¼¥ë¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤·¤Æ¡¢Â©¤¬¶ì¤·¤¯¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤ÆÆ¬¤Ë¤è¤®¤ë¤Î¤Ï¡Ö»Ä¤¹¤Ê¡ª ¿©¤Ù¤í¡ª¡×¤ÈÅÜÌÄ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¾®¤µ¤¤º¢¤Îµ²±¡½¡½¡£
