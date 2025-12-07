¿Æ¤äÀèÀ¸¤Ë¡Ö´°¿©¡×¤ò¶¯Í×¤µ¤ì¤¿»Ò¤É¤â»þÂå¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âµ­²±¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¡Ä


¡Ö¤ï¤¿¤·º£Æü¿©¤Ù¤­¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¡×¤¢¤ëÆü¤ò¶­¤Ë¹¢¤òÄÌ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Âç¹¥Êª¤Î¤È¤ó¤«¤Ä¡£¤µ¤µ¤Ã¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤¿¤Ï¤º¤Î¤¦¤É¤ó¤â¡¢°û¤ß²ñ¤Ç¼è¤êÊ¬¤±¤é¤ì¤¿¤«¤é¤¢¤²¤â¡Ä¤Ê¤¼¤«ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¹¤ë¤ÈÅÇ¤­µ¤¤¬¤³¤ß¾å¤²¡¢¹¢¤Ë¥´¥à¥Ü¡¼¥ë¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤·¤Æ¡¢Â©¤¬¶ì¤·¤¯¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤ÆÆ¬¤Ë¤è¤®¤ë¤Î¤Ï¡Ö»Ä¤¹¤Ê¡ª ¿©¤Ù¤í¡ª¡×¤ÈÅÜÌÄ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¾®¤µ¤¤º¢¤Îµ­²±¡½¡½¡£

¡Ö¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡×¼«ÂÎ¤Ë¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤â¤³¤Î¼ÂÂÎ¸³¤òÉÁ¤¯¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø³°¿©¤¬¤³¤ï¤¤ ²ñ¿©¶²ÉÝ¾É¤À¤Ã¤¿»ä¤¬¾Ð´é¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡Ù¤ò15²óÏ¢ºÜ¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÂè11²ó¤Ç¤¹¡£

※本記事はなつめもも子著の書籍『外食がこわい 会食恐怖症だった私が笑顔で食べられるようになるまで』から一部抜粋・編集しました。

¤¢¤é¡¼¡©¤Ê¤Ä¤á¤µ¤ó¤ªµÙ¤ß¡©


¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê...


Ä«Áá¤¤»þ´Ö¤ÎÍ½Ìó¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ë¸á¸å½Ð¶Ð¥®¥ê¥®¥ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è


µã¤¯¤Ê¡ª¤¦¤ë¤µ¤¤¡ª


¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹


¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡ª


Á´Éô¿©¤Ù½ª¤ï¤ë¤Þ¤ÇÃëµÙ¤ß¤¢¤½¤ó¤¸¤ã¥À¥á¤Ã¤ÆÀèÀ¸¤¬...


¤À¤Ã¤ÆÀèÀ¸¤¬¸«Ä¥¤Ã¤Æ¤ë¤â¤ó


¤¶¤ï¤¶¤ï¤¶¤ï¤¶¤ï


