ÌÀ³¤Âç¤¬Á°Ç¯½÷²¦¤ÎÃÞÇÈÂç¤òÇË¤ê»Ë¾å½é¤Î3°Ì¤Ë¡ª¡ÚÁ´ÆüËÜ¥¤¥ó¥«¥ì½÷»Ò¡Û
¡¡7Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÂè72²óÃáÉãµÜ»òÇÕÁ´ÆüËÜ¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÂç³Ø½÷»ÒÁª¼ê¸¢Âç²ñ¥ß¥¥×¥ëー¥ó¥¹ー¥Ñー¥«¥ì¥Ã¥¸¥Ð¥ìー2025¤Î3°Ì·èÄêÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÌÀ³¤Âç³Ø¤ÈÃÞÇÈÂç³Ø¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡½à·è¾¡¤ÇÅìµþ⼥⼦ÂÎ°é⼤³Ø¤ËÇÔ¤ì¤Æ3°Ì·èÄêÀï¤Ë²ó¤Ã¤¿ÌÀ³¤Âç¤È¡¢¼¯²°ÂÎ°éÂç³Ø¤ËÇÔ¤ì¤ÆÂç²ñ3Ï¢ÇÆ¤ÎÌ´¤¬ÄÙ¤¨¤¿ÃÞÇÈÂç¤Î°ìÀï¡£ÌÀ³¤Âç¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÄé°¡Î¤ºÚ¤é4Ç¯À¸Ãæ¿´¤Î¥á¥ó¥Ðー¡¢°ìÊý¤ÎÃÞÇÈÂç¤Ï°¤ÉôÌÀ²»¤ò·ç¤¯Ãæ¡¢U21½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÎÂç¿¹ºé°¦¤é1Ç¯À¸¤âÆó¿Íµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÂè1¥»¥Ã¥È¡¢´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤¥Ð¥ìー¤òÅ¸³«¤¹¤ëÃÞÇÈÂç¤¬Àè¹Ô¤¹¤ë¤¬¡¢ÌÀ³¤Âç¤â¥í¥ó¥°¥é¥êー¤òÀ©¤¹¤ë¤Ê¤É¿©¤é¤¤¤Ä¤¡¢ÅÀº¹¤òÎ¥¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ä¤¤¤Ë19-18¤Ç¤³¤Î¥»¥Ã¥È½é¤á¤ÆÌÀ³¤Âç¤¬¥êー¥É¤òÃ¥¤¦¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¤ÏÎ¾¼Ô¾ù¤é¤ÌÅ¸³«¤Ë¡£¥Ç¥åー¥¹¤Ø¤ÈÆÍÆþ¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤ÏÃÞÇÈÂç¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¡£25-27¤ÇÃÞÇÈÂç¤¬¥»¥Ã¥È¤òÀè¼è¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·Â³¤¯Âè2¥»¥Ã¥È¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ëÅ¸³«¤Ë¡£0-1¤«¤éÌÀ³¤Âç¤¬7Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç7-1¤Ë¡£ÃÞÇÈÂç¤¬¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤Ã¤ÆÈ¿·â¤ËÅ¾¤¸¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤âÃæ¡¹ÅÀº¹¤Ï½Ì¤Þ¤é¤º¡£ÌÀ³¤Âç¤Î¥»¥Ã¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤éÃÞÇÈÂç¤Î3Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤Ç°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤ë¤âÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢25-20¤Ç¥»¥Ã¥È¤ò½ª¤¨¤ë¡£
¡¡Â³¤¯Âè3¥»¥Ã¥È¤â½øÈ×¤«¤éÌÀ³¤Âç¤¬¥êー¥É¡£°ì»þÃÞÇÈÂç¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¤â¡¢ÃæÈ×¤Ë¤«¤±¤ÆºÆ¤ÓÈ´¤±½Ð¤·¡¢25-17¤ÈÂçº¹¤Ç¥»¥Ã¥È¤òÃ¥¤¦¡£ÃÞÇÈÂç¤Ï2¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤ËÂ³¤¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹ÌÌ¤ÎÀºÅÙ¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¡£
¡¡Âè4¥»¥Ã¥È¤ÎÆþ¤ê¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤Î¤ÏÃÞÇÈÂç¡£¤À¤¬ÌÀ³¤Âç¤â¤¹¤°¤µ¤ÞÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¤½¤³¤«¤éÏ¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÍò¡£4Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢2Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢4Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç17-9¤È°ìµ¤¤Ë¾¡Éé¤ò·è¤á¤ë¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ25-17¤È¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤âÂçº¹¤ÇÃ¥¤Ã¤Æ¸«»ö¾¡Íø¡£Âç³Ø»Ë¾å½é¤Î3°Ì¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡Â¿ºÌ¤Ê¹¶·â¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Ð¥ìー¤òÅ¸³«¤·¤¿ÌÀ³¤Âç¡£MIP¤Ë¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÄé¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
ÌÀ³¤Âç 3-1 ÃÞÇÈÂç
Âè1¥»¥Ã¥È 25-27
Âè2¥»¥Ã¥È 25-20
Âè3¥»¥Ã¥È 25-17
Âè4¥»¥Ã¥È 25-17
