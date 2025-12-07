¡Ö¤³¤ÎÄøÅÙ¤Ê¤é·Ù»¡¤ËÆÏ¤±½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¡×·§ËÜ¸©¹ÓÈø»Ô¤Ç70Âå½÷À¤ò¤Ò¤Æ¨¤²¤·¤¿µ¿¤¤ 34ºÐÃË¤òÂáÊá¡¡½÷À¤Ï¹üÀÞ
·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾Ãæ¤Ë¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢70Âå¤Î½÷À¤Ë¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¤½¤Î¾ì¤«¤éÆ¨¤²¤¿¤È¤·¤Æ¡¢12·î7Æü¡¢Ìµ¿¦¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤Æ¨¤²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢·§ËÜ¸©¹ÓÈø»Ô¹ÓÈø¤ÎÌµ¿¦¡¢ÅÄÂ¼Î÷ÂÀÍÆµ¿¼Ô¡Ê34¡Ë¤Ç¤¹¡£
ÅÄÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï12·î6Æü¸á¸å0»þ40Ê¬¤´¤í¡¢¹ÓÈø»Ô¸¶ËüÅÄ¤Î¹ñÆ»208¹æ¤Ç·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Î±¿Å¾Ãæ¤Ë70Âå¤Î½÷À¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢½÷À¤ËÂ¤Î¹üÀÞ¤Ê¤É¤Î½Å½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢É¬Í×¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò¤È¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¤½¤Î¾ì¤«¤éÆ¨¤²¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Åö»þ¡¢ÅÄÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÇã¤¤Êª¤Î¤¿¤á1¿Í¤Ç·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸òº¹ÅÀ¤òÄ¾¿Ê¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢È¿ÂÐ¼ÖÀþ¤«¤é±¦ÀÞ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÄÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¡Ö¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤³¤È¤Ïµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤¬¡¢½÷À¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÄøÅÙ¤Î»ö¸Î¤Ê¤é·Ù»¡¤ËÆÏ¤±½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£