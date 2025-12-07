·ËÊ¸»Þ¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤Â¹2¿Í¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡ÖÈè¤ì¤¿¤éÂ¹¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æµã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡¡½Ð»º¤·¤¿Ì¼¤Ø¤Î»×¤¤¤âÌÀ¤«¤¹¡Ö²ùº¨¤Î¾ð¤«¤Ê¤¡¡×
¡¡Íî¸ì²È¤Î·ËÊ¸»Þ¡Ê82¡Ë¤¬6Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡¢2¿Í¤ÎÂ¹¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡·Ë¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢ÃçÎÉ¤¯ÊÂ¤ÖÂ¹¤¿¤Á¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö·Î¸Å¤ËÈè¤ì¤¿¤éÂ¹¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æµã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¡Ö²ñ¤¨¤Ê¤¤¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ Ì¼¤Ë´¶¼Õ¤È²¿¤â¤·¤Æ¤ä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë ½Ð»º¤Ë¤âÎ©¤Á²ñ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤· ²ùº¨¤Î¾ð¤«¤Ê¤¡¡×¤È¡¢Ì¼¤Ø¸þ¤±¤¿¡¢Éã¤È¤·¤Æ¤ÎÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï ¡Ö¤¤ã¡Á¤Ã ¤«¤ï¤¤¤¤¤¤¤ªÂ¹¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤ªÂ¹¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¤ª¼Ì¿¿¡¢Ìþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö»Õ¾¢ÎÞ¤µ¤ì¤ë¤Î¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
