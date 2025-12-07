°ñ¾ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼´¿´î¡Ä£Ê£±¼¯Åç¤È¥À¥Ö¥ëÍ¥¾¡¤Î£Ê£²¿å¸Í¡¦´ÆÆÄ¡Ö£Ê£±¤Ç¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¤¬³Ú¤·¤ß¡×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼£Ê£±¡¦¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤¬£¹Ç¯¤Ö¤ê£¹ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿£¶Æü¡¢²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿°ñ¾ë¸©¼¯Åè»Ô¤Î¥á¥ë¥«¥ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ä¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡¢ÂÔË¾¤Î½Ö´Ö¤ò·Þ¤¨¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤é¤¬´¿´î¤ÇÊ¨¤ÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¯Åç¤ÏÁ°È¾£²£°Ê¬¡¢£Í£Æ¹ÓÌÚÎËÂÀÏºÁª¼ê¤¬½Ð¤·¤¿Éâ¤µå¤Î¥Ñ¥¹¤ò£Æ£×¥ì¥ª¥»¥¢¥éÁª¼ê¤¬±¦Â¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤ÇÀèÀ©¡£¸åÈ¾£±£²Ê¬¤Ë¤Ï±¦¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¡¢ºÆ¤Ó¥ì¥ª¥»¥¢¥éÁª¼ê¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¤ò¤¢¤²¤¿¡£¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¼ºÅÀ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç½ªÎ»¤Î¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤¬ÌÄ¤ê¡¢£¹Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡¢Áª¼ê¤é¤ÏÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¤ê¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÊú¤¹ç¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç£²ÆÀÅÀ¤ò¤¢¤²¡¢º£µ¨£²£±ÅÀ¤ÇÆÀÅÀ²¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ì¥ª¥»¥¢¥éÁª¼ê¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀï¤¤Â³¤±¤¿·ë²Ì¤¬¼Â¤Ã¤¿¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤âÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡µ´ÌÚÃ£´ÆÆÄ¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡£´ÊÃ±¤Ê»î¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Áª¼ê¤é¤¬¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯Àï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤â»Ù¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÇ®¤¤À¼±ç
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥á¥ë¥«¥ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Ï£³Ëü£·£°£·£¹¿Í¤¬Íè¾ì¡£¼¯Åç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬²ñ¾ì¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤òÀÖ¿§¤ËÀ÷¤á¤¢¤²¡¢´ú¤ò¿¶¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¿¥ª¥ë¤ò·Ç¤²¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤éÇ®¤¤À¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç½ªÎ»¸å¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÁ°¤ÏÍ¥¾¡¤ò´î¤ÖÂ¿¤¯¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤¿¡£¼¯Åè»Ô¤Î¾®³Ø£³Ç¯À¸¡Ê£¸¡Ë¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£Æ´¤ì¤Î¥ì¥ª¥»¥¢¥éÁª¼ê¤¬¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¡££³£°Ç¯Íè¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¦¤Ä¤¯¤Ð»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷ÃËÀ¡Ê£µ£±¡Ë¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢µã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£½çÄ´¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬ºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥¯¥é¥Ö¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¡×ÂåÉ½¤Î²ÏÄÅµü¡¦¼¯Åè»ÔµÄ¡Ê£µ£¶¡Ë¤Ï¡Ö¼ã¤¤¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ï½é¤á¤ÆÍ¥¾¡¤Î´î¤Ó¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£º£¸å¤âÃÏ°èÌ©Ãå¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÁ°¤Ë¤¢¤ê¡¢Áª¼ê¤é¤âË¬¤ì¤ë¥Ö¥é¥¸¥ëÎÁÍýÅ¹¡Ö¥Ù¥ê¥ó¥Ð¥¦¡×¤ÎÅ¹¼ç¤Ç¡¢Æü·Ï£²À¤¤Î°¯Èþ¥ê¥«¥ë¥É·ó¼£¤µ¤ó¡Ê£µ£·¡Ë¤Ï¥ì¥ª¥»¥¢¥éÁª¼ê¤Î³èÌö¤Ë¶»¤òÌö¤é¤»¤¿¡£¡Ö¤ä¤Ï¤ê¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍÁª¼ê¤Î³èÌö¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡£¼¯Åç¤é¤·¤¤ÅÁÅýÅª¤Ê¶¯¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¿å¸Í»Ô¤Ç¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê
¡¡¼¯Åç¤ÎÍ¥¾¡¤ò¼õ¤±¡¢¿å¸Í»ÔÆâ¤Ç¤Ï£Ê£²¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤È¤Î¥À¥Ö¥ëÍ¥¾¡¤ò´î¤ÖÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±»Ô¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ð¡¼¡Ö£Ð£õ£â£ì£é£ã¡¡£Â£á£ò¿å¸Í¾ëÆî¡×¤Ç¤Ï¸á¸å£²»þ¤«¤éÂß¤·ÀÚ¤ê¤Ç±Ä¶È¤·¡¢Í½Ìó¤·¤Æ¤¤¤¿Ìó£²£°¿Í¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤é¤¬ÀÖ¿§¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó²èÌÌ±Û¤·¤ËÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾£²£°Ê¬¡¢¥ì¥ª¥»¥¢¥éÁª¼ê¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢ÁíÎ©¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¡£¤µ¤é¤Ë¸åÈ¾£±£²Ê¬¡¢Æ±Áª¼ê¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤ò¤¢¤²¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥ì¥ª¡ª¡×¤ÈÂç¤¤ÊÇï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£»î¹ç½ªÎ»¤Î¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤¬ÌÄ¤ë¤È¡¢Å¹Æâ¤Ë¤Ï¡Ö¤¦¤ª¡¼¡×¤È¤¤¤¦Âç´¿À¼¤¬¶Á¤ÅÏ¤ê¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÏÄ·¤Ó¤Ï¤Í¤¿¤ê¡¢Êú¤¹ç¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ´î¤ó¤À¡£
¡¡Í§¿Í¤È´ÑÀï¤·¤¿Æ±»Ô¤Î¼«±Ä¶È¤ÎÃËÀ¡Ê£´£°¡Ë¤Ï¡Ö¥À¥Ö¥ëÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï´ñÀ×¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤«¤é¤â½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¿¹Ä¾¼ù´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö£Ê£±¤Ç°ñ¾ë¥À¡¼¥Ó¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤ß¡£°ì½ï¤Ë°ñ¾ë¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¾®Åç¹Ì¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÆ±¤¸°ñ¾ë¤Î¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¡¢±ÉÍÀ¤¢¤ëÍ¥¾¡¤òÂçÊÑ¸Ø¤é¤·¤¯´¶¤¸¤ë¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¡£