¡¡Hey! Say! JUMP¡¦°ËÌîÈø·Å¤ÈÇÐÍ¥¡¦¾¾ËÜÊæ¹á¤¬W½Ð±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÆü10¥É¥é¥Þ¡Ø50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡Ù¡ÊÍèÇ¯1·î18Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µÆüÍË¡¡¸å10¡§15¡Ë¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤Î´é¤Ö¤ì¤¬¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡Ù½©¸µ¿¿²Æ¡õÂç¿ÎÅÄÈþºé¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¡ÈAI¤À¤±¤¬¿ÆÍ§¤ÎÊÑ¤ï¤ê¼Ô¥¤¥±¥á¥ó¡ÉÀ²Î®¡Ê°ËÌîÈø¡Ë¤È¡È»Å»ö¤ËÌ´Ãæ¤Ê·ø¼Â½÷»Ò¡ÉºÚÈÁ¡Ê¾¾ËÜ¡Ë¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¥º¥ì¤¤å¤ó¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£ºÚÈÁ¤¬À²Î®¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¡¢30Ëü±ß¤â¤¹¤ëÉþ¤ò±ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÈÊÛ½þ¶â¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÊÛÅö¤ò30²óºî¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÊÛÅö·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ë¡£ºÚÈÁ¤ÏÀ²Î®¤Î¥º¥ì¤¿¸ÀÆ°¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤â¡¢À²Î®¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ä¿¿¤Ã¤¹¤°¤µ¤Ë¼¡Âè¤Ë¤Ò¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤¬¡Ä¡£¥é¥¤¥Ð¥ë²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È¯³Ð¡£¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤2¿Í¤ÎÎøÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡2Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤Ï¡¢ÅÄÂ¼·òÂÀÏº¡¢Âç¿ÎÅÄÈþºé¡¢ÃæÅÄ¥¯¥ë¥ß¡¢ÅÄÈª»Ö¿¿¡¢ËÜÂ¿ÎÏ¤Î5¿Í¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢Âç¿ÎÅÄ¤ÏABC¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¡¢°ÛÎã¤ÎÏ¢¥É¥é¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¿À¸ÍÂç³Ø½Ð¿È¡£ºß³ØÃæ¤Ë¥ß¥¹¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£2023Ç¯¤ËABC¥Æ¥ì¥ÓÆþ¼Ò¡£¡ÈÂç¿ÎÅÄ¥¢¥Ê¡É¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Á´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤Î¡ØÄ«¤À¡ªÀ¸¤Ç¤¹Î¹¥µ¥é¥À¡Ù¡¢Í¼Êý¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ønews ¤ª¤«¤¨¤ê¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤ÎÁíÌ³Éô¤ÇÆ¯¤¯Âç¼òºéÎÉ¡Ê¤ª¤ª¤µ¤±¡¦¤µ¤¯¤é¡ËÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£¼ÒÄ¹Èë½ñ¡¦ÎïÈþ¡Ê½©¸µ¿¿²Æ¡Ë¤¬¡¢À²Î®¤Ë¥¢¥¿¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Ï¶ÌºÕ¤ò·«¤êÊÖ¤¹ÍÍ»Ò¤ò¤½¤Ð¤Ç¸«¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎïÈþ¤Ë¤Ä¤¤Í¾·×¤Ê°ì¸À¤òÊü¤ÄÌò¤É¤³¤í¡£½©¸µ¤ÈÂç¿ÎÅÄ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÃíÌÜ¡£
¡¡Âç¿ÎÅÄ¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½©¸µ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¡¢¡ÖÉáÃÊ¤«¤éÎ¹¥µ¥é¥À¤Ç¤ª¼ò¤Ð¤«¤ê°û¤ó¤Ç¤¤¤ë»ä¤Ë¡¢¡ØÂç¼òºéÎÉ¡Ê¤ª¤ª¤µ¤±¤µ¤¯¤é¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÁÇÅ¨¤ÊÌòÌ¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ð±é¤òÊó¹ð¡£¡Ö±éµ»¤Ï¤â¤Á¤í¤ó½é¤á¤Æ¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤Ë¤â¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÈÖÁÈ¤Ç¤´°ì½ï¤·¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢²¹¤«¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡½Ð±éÈ¯É½¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¡Ønews ¤ª¤«¤¨¤ê¡Ù¤Ç¤Ï¡¢»£±Æ¤ÎÍÍ»Ò¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¡ØÄ«¤À¡ªÀ¸¤Ç¤¹Î¹¥µ¥é¥À¡Ù¤Î¾¾²¼Æà½ï¡¢Æ£ÌÚÄ¾¿Í¤¬ËÜÆÉ¤ß¤ò¼êÅÁ¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤¡À¨¤¤¡ªÌòÌ¾¤âÀ¨¤¤¾Ð¡¢ÊüÁ÷³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡Ö¤è¤¯¤¢¤ë¥Á¥ç¥¤Ìò¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÆü¤¬Íè¤ë¤Î¤ò¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤è!!¡×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÉé¤±¤Ê¤¤²Ä°¦¤¤¤µ¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
