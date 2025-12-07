浪川大輔、イライジャ・ウッド＆ショーン・アスティン公認声優に〈東京コミコン2025〉
声優の浪川大輔が、7日、千葉・幕張メッセで開催された「東京コミックコンベンション 2025」（以下、「東京コミコン 2025」）の「セレブステージ」に登壇。浪川が吹き替えを担当したイライジャ・ウッドとショーン・アスティンと対面し、二人から吹き替え声優として公認を受けた。
【写真】おじぎが低すぎるｗ 吹き替え声優だと分かった際のイライジャ・ウッドの反応
25年ほど前から『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズなど約15作品でイライジャの吹き替えを担当し、さらに『グーニーズ』でマイキーを演じたショーンの吹き替えを担当したことがある浪川。
イライジャとショーンは最初は浪川の正体が分からなかったものの、浪川から自己紹介があると、「ワオ！」と二人は立ち上がり、握手やハグを交わしていた。
浪川はイライジャに「今後僕が吹き替え声優を続けてもよろしいでしょうか？」と聞くと、イライジャは「お願いします！」と二つ返事で快諾。
続けて浪川は「ショーン・アスティンさんの吹き替えもぜひやりたいと思っています」とお願いすると、ショーンは「ノー！」と冗談交じりに回答。「お元気ですか？」など日本語を披露し「僕も（吹き替えが）できます！」と言いつつも、「ぜひお願いします」と言い、浪川は見事二人から公認をもらった。
フォトセッションの際は、ショーン、イライジャ、浪川の順で撮影する予定だったが、ショーンとイライジャの粋なはからいで、浪川がセンターを務める場面も。浪川は「うれしい」とつぶやき、ステージが終了する際も改めて二人とハグしていた。
「東京コミックコンベンション 2025」は、12月5日（金）から12月7日（日）まで、千葉・幕張メッセで開催。
