¡Ú£Ê£Ô¥«¥Ã¥×¡ÛÀæÀîÂÙ²Ì¡¡µÕÅ¾¾Þ¶â²¦¤Ê¤é¤º¡¡£±£µÈÖ¤ÇÄËº¨¥È¥ê¥×¥ë¥Ü¥®¡¼
¢¡ÊóÃÎ¿·Ê¹¼Ò¼çºÅ¡¡ÃË»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡£²£µÇ¯¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¡¡¥á¥¸¥ã¡¼ºÇ½ªÀï¡¡ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º£Ê£Ô¥«¥Ã¥×¡¡ºÇ½ªÆü¡Ê£·Æü¡¢Åìµþ¤è¤ß¤¦¤ê£Ã£Ã¡á£·£°£°£²¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼£·£°¡Ë
¡¡Í¥¾¡¤¬ÀäÂÐ¾ò·ï¤ÎµÕÅ¾¾Þ¶â²¦¤òÌÜ»Ø¤·£²ÂÇº¹£µ°Ì¤«¤é½Ð¤¿ÀæÀîÂÙ²Ì¡Ê¥¢¡¼¥¹À½Ìô¡Ë¤Ï¡¢£±£µÈÖ¥Ñ¡¼£³¤Ç¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥Ü¥®¡¼¤¬¶Á¤¡¢£²£°£²£³Ç¯°ÊÍè¤ÎÂç²ñ£²¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡£¶ÈÖ¥Ñ¡¼£µ¤Ç£³¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥¤¡¼¥°¥ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¡¢Á°È¾¤Ç£²¤Ä¿¤Ð¤·¤Æ£¸¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤³¤È¤´¤È¤¯¥«¥Ã¥×¤ò¤½¤ì¤¿¡££±£µÈÖ¤Ç¤Ï¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¥°¥ê¡¼¥ó±ü¤Þ¤ÇÅ¾¤¬¤êÍî¤Á¡¢ÌÚ¤Îº¬¸µ¤Ø¡£Âè£²ÂÇ¤Çº¸ÂÇ¤Á¤ò»î¤ß¤¿¤¬¡¢£´¥ª¥ó£²¥Ñ¥Ã¥È¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨£²¾¡¤Î¶â»Ò¶îÂç¡Ê¤³¤¦¤¿¡¢£Î£Ô£Ð¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤¬½é¤Î¾Þ¶â²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£