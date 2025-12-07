ÆüÍËÃæµþ¶¥ÇÏ¾ì¤ÎÃíÌÜ·ãÁöÇÏ¡ÄÃæµþ£±£±£Ò¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥«¥Ã¥×¡¦£Ç£±
¡¡ºòÇ¯¤ÎÅìµþ¥À¡¼¥Ó¡¼¤òÀ©¤·¤¿¥Þ¥¸¥§¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¦¥©¥ê¥¢¡¼»º¶ð¤¬ÉÔµ¤Ì£¤ÊÂ¸ºß¤À¡£Åìµþ¥À¡¼¥Ó¡¼°Ê¹ß¡¢¾¡¤ÁÀ±¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Á°Áö¤Î¤ß¤ä¤³£Ó¡Ê£´Ãå¡Ë¤Ç¤Ï£´³Ñ£±£³ÈÖ¼ê¤«¤é¥á¥ó¥Ð¡¼ºÇÂ®¤Î¾å¤¬¤ê¤ò¶î»È¤·¤Æ±Ô¤¯ÄÉ¤¤¾å¤²¤¿¡£¤³¤³¤Ë¤¤Æ³Î¼Â¤ÊÉüÄ´µ¤ÇÛ¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£½µ¤Î·ªÅì¡¦ºäÏ©¤ÎÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Ç¤Ï¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò£±ÉÃ£¶¹¹¿·¤¹¤ë¡¢£µ£²ÉÃ£¶¡½£±£²ÉÃ£·¡£ºäÏ©¤Ç¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤¬ÎÏ¶¯¤¯¶î¤±¾å¤¬¤ë»Ñ¤Ë½¼¼Â´¶¤¬¤ß¤Æ¤È¤ì¤¿¡£¡Ö¤³¤ÎÇÏ¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Î»þ·×¤¬½Ð¤¿¤·¡¢¾õÂÖ¤Ï¤¤¤¤¡×¤Èº´¡¹ÌÚÄ´¶µ»Õ¤â¼ê±þ¤¨¤ò±£¤µ¤Ê¤¤¡£¾ã³²Îý½¬¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¸å»è¤Î¶¯²½¤È¥á¥ó¥¿¥ë¤âÁ°¸þ¤¤Ë²þÁ±¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æâ¤Ç¤â¤Þ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥Ð¥í¡¼¥º¤Ë£±£²ÈÖÏÈ¤«¤é¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¥Ê¥ë¥«¥ß¤¬Íí¤ó¤Ç¤¤¤±¤Ð¡¢¥Ú¡¼¥¹¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Å¤é¤¤¡£Ä¾Àþ¤ÇËöµÓ¤òÇúÈ¯¤µ¤»Â×´§¤Î²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤¢¤ë¡£