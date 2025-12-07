¾®Æ¦Åç¤Ë¤¢¤ë¼ùÎð1600Ç¯°Ê¾å¤È¸À¤ï¤ì¤ëÌÚ¤Î¤·¤áÆì¤ò¿·Ä´¡¡¹áÀî¡¦ÅÚ¾±Ä®
¡¡Àµ·î¤òÁ°¤Ë6Æü¡¢¹áÀî¸©¤Î¾®Æ¦Åç¤Ë¤¢¤ë¼ùÎð1600Ç¯°Ê¾å¤È¸À¤ï¤ì¤ëÌÚ¤Î¤·¤áÆì¤¬¿·Ä´¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹áÀî¸©ÅÚ¾±Ä®¤ÎÊõÀ¸±¡¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥·¥ó¥Ñ¥¯¡×¤ÎÌÚ¤Ç¤¹¡£
¡¡¹â¤µÌó17m¡¢´´²ó¤ê¤âÌó17m¤Ç¡¢¹ñ¤ÎÆÃÊÌÅ·Á³µÇ°Êª¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ¸µ¤Î¡Ö¥·¥ó¥Ñ¥¯ÊÝÂ¸²ñ¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤éÌó10¿Í¤¬¤·¤áÆì¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢°ð¤ï¤é¤ò»È¤Ã¤ÆÄ¹¤µÌó18m¡¢ÂÀ¤µÌó13cm¤ÎÂç¤¤Ê¤â¤Î¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢´°À®¤·¤¿¤·¤áÆì¤ò¥·¥ó¥Ñ¥¯¤Ë¾þ¤êÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤·¤áÆìºî¤ê¤Ï100Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÅÁÅý¹Ô»ö¤Ç¤¹¡£
¡Ê ÊõÀ¸±¡ÃÉ²ÈÁíÂå¡¿Ã°À¸·ó¹¨¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤ï¤é¤Î¤Ç¤¤âÎÉ¤¯ÂçÊÑ¤¤ì¤¤¤Ë¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Ì¤Íè±Ê¹å¤³¤¦¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÅÁÅý¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡ÊÊõÀ¸±¡¡¿¹â¶¶¼÷ÌÀ ½»¿¦¡Ë
¡Öº£Ç¯¤âÎ©ÇÉ¤Ê¤·¤áÆì¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÎáÏÂ8Ç¯¤âÃÏ°è¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î·ò¹¯¡¦¸æÂ¿¹¬¤ò¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×