¸ÍÅÄ·Ã»Ò¡¢¥í¡¼¥Þ¤Î¿©»ö¤ò´®Ç½¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡Ö¥í¡¼¥Þ¿©¡¦¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡½÷Í¥¤ÇÀ¼Í¥¤Î¸ÍÅÄ·Ã»Ò¤¬6Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥í¡¼¥Þ¤Ç¤Î´Ñ¸÷¤ä¿©»ö¤òËþµÊ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¸ÍÅÄ¤Ï¡Ö¤´Â¸ÃÎ¡ª¡Ø¿¿¼Â¤Î¸ý¡Ù¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö¿¿¼Â¤Î¸ý¤¬¤¢¤ë¥µ¥ó¥¿¡¦¥Þ¥ê¥¢¡¦¥¤¥ó¡¦¥³¥¹¥á¥Ç¥£¥óÀ»Æ²¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¼Ì¿¿»£±Æ»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤·¤Æ¡Ö»ä¤Î¤³¤ÎÂçÃÀ¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¡¢¸å¤í¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î³§¤µ¤ó¡¢¥Ð¥«¥¦¥±¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÌë¤Ï¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥é¤ò¿©¤Ù¤ë¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥µ¥é¥À¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥Á¥ç¡¼¥¯¤ÎÍÈ¤²Êª¡¢¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥é¡¢¥¢¥Þ¥È¥ê¥Á¥ã¡¼¥Ê¡¢¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤Î¼Ì¿¿¤òÊ£¿ô¸ø³«¡£¡Ö´û¤Ë¥Ô¥¶¤â¿©¤Ù¤¿¤·¡¢¥í¡¼¥Þ¿©¡¦¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈËþÂ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ìë¤Ë¤Ï¡Ö¥È¥ì¥ô¥£¤ÎÀô¡×¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤â¡ÖÀô¤ÎÂ¦¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤Î¤Ë¿Í¿ôÀ©¸Â¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÊÂ¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¥³¥¤¥ó¤ÏÅê¤²¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤è¤Ã¤Æ»ä¤ÏºÆ¤Ó¤³¤³¤ËÍè¤ë»ö¤ÏÌµ¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡£¾Ð¤Ã¡×¤È¤ªÃãÌÜ¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£