£Ë£Ï£Â£å£ò£ò£é£å£Ó¢ö¿¹Åç¤ß¤Ê¤ß¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¿À¸ÍºåµÞÊÉÌÌ¤ËÅÐ¾ì¡¡¡ÖÌ´¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¿À¸ÍÈ¯¤Î¤´ÅöÃÏ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦£Ë£Ï£Â£å£ò£ò£é£å£Ó¢ö¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¿¹Åç¤ß¤Ê¤ß¤¬¿À¸Í»Ô¤Î¿À¸ÍºåµÞËÜ´ÛÀ¾Â¦ÊÉÌÌ¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¡Ö£Ë£Ï£Â£Å¡¡£Ã£Ï£Î£Î£Å£Ã£Ô£É£Ï£Î¡¡¡Á³¤¡¦»³¤½¤·¤Æ¤ï¤¬³¹¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤³¤ì¤«¤é¤â¡Á¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤¬£·Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡±ÇÁü¤Ï£¶¡¢£·Æü¤Ë¿À¸Í»°µÜ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö£Ó£á£î£î£ï£í£é£ù£á¡¡£Ã£é£ô£ù¡¡£Ø£í£á£ó¡¡£²£°£²£µ¡×¤ÎÃæ³Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¾å±Ç¡£¿À¸Í¤ÎÎò»Ë¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¿À¸Í¹Á³«¹ÁÅö»þ¤ÎÎò»Ë¤Ê¤É¤òÈÁÁ¥¤ä¾øµ¤Á¥¤Î¼Â¼Ì¤È£Ã£Ç¤ÎÍ»¹ç¤ÇÉ½¸½¡£¸½Âå¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¿À¸Í¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿Í¡¹¤ò¼Â¼Ì¤Ç¼ýÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¿¹Åç¤Ï¸½Âå¥Ñ¡¼¥È¤Ë½Ð±é¡£¼ÂºÝ¤ËÊÉÌÌ¤Ë±ÇÁü¤¬Î®¤ì¤ë¤Î¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢¡ÖËèÆü¸«¤Æ¤¤¤ë¿À¸ÍºåµÞ¤ÎÊÉÌÌ¤Ë±Ç¤ê¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬Â¤ò»ß¤á¤Æ¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÌ´¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¤È´¶·ã¡£¡ÖÆüº¢¤«¤é¿À¸Í¤Î¤´ÅöÃÏ¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¿À¸Í¤Î¤Þ¤Á¤Î°Ù¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¤º¤Ã¤ÈÏÃ¤·¤ÆÍè¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²óÌ´¤¬°ì¤Ä¼Â¸½½ÐÍè¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¡Ø¸½Âå¤Î¿À¸Í¡Ù¤Î¥Ñ¡¼¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿À¸Í¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤ä¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£