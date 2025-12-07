Æ¬¤Ë¤ª¤Ò¤ÄºÜ¤»¡¢Öà½÷¤¬Îý¤êÊâ¤¡¡ÏÂ²Î»³¡¦¶úËÜ¤Ç¡Ö¤Í¤ó¤Í¤³º×¤ê¡×
¡¡ÏÂ²Î»³¸©¶úËÜÄ®¤ÎÌÚÍÕ¿À¼Ò¤Ç7Æü¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤È¸Þ¹òË¾÷¤ò´ê¤¦¡Ö¤Í¤ó¤Í¤³º×¤ê¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡Ö¤´ÈÓ»ý¤ÁÖà½÷¡×¤òÌ³¤á¤¿ÃÏ¸µ¤Î¾®³Ø1Ç¯ÉÍ¸ýÏ»²Ö¤µ¤ó¡Ê7¡Ë¤¬¡¢ÊÆ¤ÈÌß¡¢¥µ¥«¥¤òÆþ¤ì¤¿¤ª¤Ò¤Ä¤òÆ¬¤ËºÜ¤»¡¢ÃåÊª»Ñ¤Ç¿À¿¦¤é¤È¤È¤â¤ËÎý¤êÊâ¤¤¤¿¡£
¡¡°ì¹Ô¤Ï¿À¼Ò¤ÎÇÒÅÂÁ°¤ò½ÐÈ¯¡£µÜ»Ê¤¬Îë¤ò°ì¿¶¤ê¤¹¤ë¤´¤È¤Ë°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¥Ú¡¼¥¹¤ÇÄ«Æü¤òÇÒ¤àÍÚÇÒ½ê¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤À¡£¼ÒÅÂ¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡Ö¤Í¤ó¤Í¤³¡¢¤Í¤ó¤Í¤³¡¢¤ª¤í¤í¤ó¤è¡×¤È²Î¤¤¤Ê¤¬¤éÉñ¤¦¡Ö»Ò¼é¤ê¿À»ö¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡µÜ»Ê°æÃ«Àµ¼é¤µ¤ó¡Ê70¡Ë¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤éÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£