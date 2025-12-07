ÀîºêËãÀ¤¡¢ºÊ¤ÈÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤òÊó¹ð¡ÖÉ×ÉØ¤Ç¶¦Æ±ºî¶È¤ÎÎÁÍý¤â³Ú¤·¤¯ÈþÌ£¤·¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀîºêËãÀ¤¤¬6Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÎÁÍý¤Î¥ì¥·¥Ô¤ä¡¢ºÊ¡¦²Ö²»¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤¿¼êÎÁÍý¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀîºêËãÀ¤¡õ¡È21ºÐº¹º§¡ÉºÊ¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Àîºê¤Ï¡ÖºÇ¶á¤ä¤¿¤é¤È¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤ëÎÁÍý¡×¤È¤·¤Æ¡ÖÂçº¬Ìß¡×¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¡£¡ÖÂçºå¤«¤é¤ª¼è¤ê´ó¤»¤ÎÊÆÊ´¡Ø¤È¤·¤Î¤Ö¤µ¤ó²È¤ÎÊ´¡Ù¡×¤ò»È¤Ã¤Æºî¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¤¿¤³¾Æ¤¤ä¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤Ë»È¤¦¤È¤â¤Á¤â¤Á¤ÇÄ¶ÈþÌ£¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀä»¿¡£¾Æ¤¾å¤¬¤Ã¤¿Âçº¬Ìß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃæ¤¬¤â¤Á¤â¤Á¤Ç¤Þ¤ë¤ÇÌß¤ß¤¿¤¤¤Ê¿©´¶¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢²Ö²»¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼êÎÁÍý¤Î¿ô¡¹¤â¼Ì¿¿¤ÇÈäÏª¡£¡ÖºÊ¤ÎÄà¤êÃç´Ö¤«¤éÄº¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¹âµéµû¤ò»È¤Ã¤¿¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤Ë¡Ö¥Î¥É¥°¥í¤Î¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤ÖÄ¶ÈþÌ£¤¤¡×¤È´¶Æ°¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤Û¤«¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×¤Ê¤É¤â¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡ÖËè²ó¿©»ö¤¬³Ú¤·¤ß¤ÇÆÃ¤ËÉ×ÉØ¤Ç¶¦Æ±ºî¶È¤ÎÎÁÍý¤â³Ú¤·¤¯ÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¢¨ÀîºêËãÀ¤¤Î¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×