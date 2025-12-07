AKB48¡¢20¶Ê¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×ÈäÏª¤Ç¼¨¤·¤¿¡È¤³¤ì¤«¤é¡É¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¤¡ª¡×
¡ÖAKB48 20th Year Live Tour 2025 in¡¡ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Á¤¢¤Îº¢¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤¹¡ÁPARTY¤¬»Ï¤Þ¤ë¤è¡¡¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëPart2¡×¤¬7Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
°¦ÃÎ¡¢Âçºå¡¢¹Åç¡¢µÜ¾ë¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¡¦¹á¹Á¤ÈÁ´5ÅÔ»Ô¤Ç¹Ô¤Ã¤¿20¼þÇ¯¥Ä¥¢¡¼¤¬Àé½©³Ú¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¾®·ªÍ°Ê¡Ê23¡Ë¤¬¡ÖÁ´¹ñ¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ä¥¢¡¼¤â¤³¤³¤Ç¥é¥¹¥È¤Ç¤¹¡£ºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ðºî¤í¤¦¤Í¡ª¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¡¢¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥é¥Ó¥Ã¥È¡×¤Ç³«Ëë¡£20¼þÇ¯µÇ°¥·¥ó¥°¥ë¤Î¡ÖOh my pumpkin¡ª¡×¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
Áí´ÆÆÄ¤ÎÁÒÌîÈøÀ®Èþ¡Ê25¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÎAKB48¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤·¤¿¡£
¥æ¥Ë¥Ã¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢º´Æ£åºÀ±¡Ê21¡Ë¡¢È¬ÌÚ°¦·î¡Ê20¡Ë¤é¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÎ©¤Á¡¢Âç¤¤¯À¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
ÃæÈ×¤Î¡ÖAKB¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¹ß¤ê¤ÆµÒÀÊ¤Ø¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤Ë¾¾ËÜ°ËÂå¡Ê60¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö¥»¥·¥ë¡×¤Ç¿·µì¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¾×·â¥³¥é¥Ü¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢½ªÈ×¤Ë¤ÏÅÜÞ¹¡Ê¤É¤È¤¦¡Ë¤Î¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×20¶Ê¥á¥É¥ì¡¼¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£¡ÖÂçÀ¼¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¡Ö²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÎø¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¥¯¥Ã¥¡¼¡×¤Ê¤É¥°¥ë¡¼¥×¤òÂåÉ½¤¹¤ë³Ú¶Ê¤ò¡¢³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ëÎòÂå¤Î°áÁõ¤òÃå¤ÆÇ®µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥ê¥Ã¥×¥°¥í¥¹¡×¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÀéÍÕ·ÃÎ¤¡Ê22¡Ë¤Ï¡Öº£Æü¤ÎAKB48¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡Á¡©¡¡¤¢¤Îº¢¤è¤êµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¡¼¤¤¡ª¡×¤È¶«¤ó¤À¡£
¥á¥É¥ì¡¼¤ÎºÇ¸å¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¶þ»Ø¤Î¥À¥ó¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Öº¬¤âÍÕ¤âRumor¡×¡£ÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ê¡¢²áµî¡¢¸½ºß¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤ÎAKB48¤Î»Ñ¤ò¡¢Á´ÎÏ¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£
ÁÒÌîÈø¤ÏºÇ¸å¤Ë¡Ö8·î¤«¤é³«Ëë¤·¤Æ¡¢AKB48¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌó6Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡£³ÆÃÏ¤Ç¾Ð´é¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Îå¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¥°¥ë¡¼¥×°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÆ±¤¸Êý¸þ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¸½Ìò¤ÇÎ©¤Æ¤ëÉñÂæ¤È¡¢Â´¶ÈÀ¸¤Î³§¤µ¤ó¤ÈÎ©¤Æ¤ëÉñÂæÎ¾Êý¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ê»×¤¤¤âÏ³¤ì¤¿¤¬¡¢¡Öº£¤ÎAKB48¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬¡¢Ì£Êý¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»ä¤¿¤Á¤ò¶¯¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤¬µ±¤¯µÒÀÊ¤ò¸«ÅÏ¤·¡¢´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£