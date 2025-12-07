¡ÚUFC¡Û¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î·ëËö¡Ä³«»ÏÁá¡¹¤Ë¥Ñ¥ó¥È¡¼¥¸¥ãº¸ÏÓÉé½ý¡¡¥ô¥¡¥ó¤¬¿·²¦¼Ô¤Ëµ±¤¯
¡¡¡þUFC323¡¡¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡¡¡Ê²¦¼Ô¡Ë¥¢¥ì¥Ã¥·¥ã¥ó¥É¥ê¡¦¥Ñ¥ó¥È¡¼¥¸¥ã ¡½¡ÊÄ©Àï¼Ô¡Ë¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¦¥ô¥¡¥ó¡Ê2025Ç¯12·î6Æü¡¡ÊÆ¹ñ¡¦¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¡¡T¡¼¥â¥Ð¥¤¥ë¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î³ÊÆ®µ»ÃÄÂÎ¡ÖUFC323¡×¤¬6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¤ËÊÆ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ÎT¡Ý¥â¥Ð¥¤¥ë¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¡£¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¡¢²¦¼Ô¤Î¥¢¥ì¥Ã¥·¥ã¥ó¥É¥ê¡¦¥Ñ¥ó¥È¡¼¥¸¥ã¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤¬»î¹ç³«»ÏÁá¡¹¤Ëº¸ÏÓ¤òÉé½ý¡£TKO¾¡Íø¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÄ©Àï¼Ô¤Î¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¦¥ô¥¡¥ó¡Ê¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¡Ë¤¬¿·²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î·ëËö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£1R³«»ÏÁá¡¹¥Ñ¥ó¥È¡¼¥¸¥ã¤¬±¦¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥ô¥¡¥ó¤¬¥¥Ã¥¯¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤ÆÆÍ¤Êü¤¹¤È¡¢¥Ñ¥ó¥È¡¼¥¸¥ã¤Ïº¸¼ê¤ò¥Þ¥Ã¥È¤ËÃå¤¤¤¿¤¬¡¢ÃåÃÏ¤Ë¼ºÇÔ¡£¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤Êý¸þ¤ËÏÓ¤¬¶Ê¤¬¤Ã¤ÆÀïÆ®ÉÔÇ½¤Ç¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬»î¹ç¤ò»ß¤á¤¿¡£²ñ¾ì¤¬ÁûÁ³¤È¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¥ô¥¡¥ó¤¬¿·²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¥±¡¼¥¸¥µ¥¤¥É¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼¡´üÄ©Àï¼Ô¸õÊä¤Ç¤¢¤ëÊ¿ÎÉ¤â¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤â±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¥ô¥¡¥ó¤Ï¡ÖÁê¼ê¤Î¥±¥¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¥Ñ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ë»ß¤á¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ó¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤éUFC¤¬²¿¤È¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡´üÄ©Àï¼ÔºÇÍÎÏ¤ÎÊ¿ÎÉ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÃ¯¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡ª¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ËÊ¿ÎÉ¤ÏÎ¾ÏÓ¤ò¾å¤²¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£