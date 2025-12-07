ÃË»Ò3°Ì¤Îº´Æ£½Ù¡¢Á´ÆüËÜ¤Ç¡Ö300ÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡×·è°Õ¤ÎÉñ¤¤¡¡GP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëEx
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈGP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤¬7Æü¡¢Ì¾¸Å²°»ÔIG¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÃË»Ò¤Ç2Ç¯Ï¢Â³3°ÌÉ½¾´Âæ¤Îº´Æ£½Ù¡Ê¥¨¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦ÌÀÂç¡Ë¤Ï¡ÖÀéËÜºù¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡SP¡¢¥Õ¥ê¡¼¤È¤â´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤±éµ»¤òÈäÏª¤·¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤ÎÀ®Ä¹¤ò¼Â´¶¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ½Ð¾ì¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤È¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯7°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Ê19Æü³«Ëë¡¦Åìµþ¡Ë¤ËÄ©¤à¡£¡ÖµîÇ¯¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò¤·¤¿¤¤¡£¥Î¡¼¥ß¥¹¤Î±éµ»¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÞÎØÂåÉ½¤¬·è¤Þ¤ëÁ´ÆüËÜ¡£¡ÖÆüËÜÁª¼ê¤ÎÁØ¤ÏÀ¨¤¤¸ü¤¤¡×¤È¶ÛÄ¥´¶¤òËº¤ì¤º¡¢¡Öµ¤»ý¤Á¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¶¯µ¤¤ò¶¯Ä´¡£¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë°Ê¾å¤Î±éµ»¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡£300ÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£