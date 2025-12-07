À®µÜ´²µ®¡¡9Ç¯¤Ö¤ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£½Ð±é¡Ö¥É¥¥É¥¤·¤Æ¿²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡¡¥Ð¥¤¥È¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤¿10Âå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀ®µÜ´²µ®¡Ê43¡Ë¤¬7ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥á¥·¥É¥é¡¡¡Á·ó¶á¡õ¿¿Ç·²ð¤Î¥°¥ë¥á¥É¥é¥¤¥Ö¡Á¡×¡ÊÆüÍË¸å0¡¦45¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£9Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ½Ð±é¤Ç¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡2000Ç¯¡¢18ºÐ¤Ç·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡ÖÃæ³Ø¤Î»þ¤ËÍý²Ê¤Î¼Â¸³¤Ç»È¤¦¥ê¥È¥Þ¥¹»î¸³»æ¤¬¥Æ¥¹¥È¤Ë½Ð¤Þ¤¹¤è¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¡È²¿¤Ë»È¤¦¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤á¤Ã¤Á¤ã¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£ÅÓÃæ¤«¤é³Ø¹»¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡£¹â¹»¤Ë¤Ï¿Ê³Ø¤»¤º¡Ö¼«ÎÏ¤Ç¤ª¶â¤ò²Ô¤°¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡£Ëè·î¤Ï¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Ê¤Ë¤«¤¹¤ë¤È¤ª¾®¸¯¤¤¤â¤é¤¨¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡×¤Ç¡¢¥Ð¥¤¥È¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤¿10Âå¤ò²á¤´¤·¤¿¡£
¡¡Ï«Æ¯¤Î°ÕÌ£¤òÍý²ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁá¤«¤Ã¤¿¡×¤«¤é¤³¤½¡¢¸½ºß¡ÖÊª¤ÇÍß¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£¤ª¶â¤Ç¤ÏÇã¤¨¤Ê¤¤²ÁÃÍ¤Ø¤Îµ¤ÉÕ¤¤âÁá¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö¤Þ¤¿¡¢Êª¤Ë¼¹Ãå¤¹¤ë½Ö´Ö¤¬Íè¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢·ÝÇ½³¦°úÂà¤äÉüµ¢¤ò·Ð¤Æ9Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ½Ð±é¡£¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¤ªÃë¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢¥É¥¥É¥¤·¤Æ¿²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¡£NHK¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ÖÇß¤Á¤ã¤óÀèÀ¸¡×¡Ê2012Ç¯¡Ë¤Ç¶¦±é·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¡¢ËþÅç¿¿Ç·²ð¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò´î¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢½é¶¦±é¤Î¡ÖEXIT¡×·ó¶á¤È¤È¤â¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦°ËÀª¸¶¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤òËþµÊ¤·¤¿¡£