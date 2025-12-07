¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤Ê¤É¤ò¼«Å¾¼Ö¤Ç¡ÄÌó6000¿Í»²²Ã
¡Ö¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡×¤ä¡ÖÅìµþ¥²¡¼¥È¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡×¤Ê¤É¤ò¼«Å¾¼Ö¤ÇÁö¤êÈ´¤±¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥é¥¤¥É¡×¤Ï¡¢´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯·ò¹¯¤Ë¤âÎÉ¤¤¼«Å¾¼Ö¤ò¤µ¤é¤Ë¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤è¤¦¤È³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ç4²óÌÜ¤Ç¤¹¡£¤ª¤è¤½6000¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢¡Ö¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡×¤Ê¤É¤ò¼«Å¾¼Ö¤ÇÁö¤êÈ´¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¡¼¥¹¤Ïµ÷Î¥¤Î°Û¤Ê¤ë3¤Ä¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢ºÇ¤âÄ¹¤¤37¥¥í¤Î¥³¡¼¥¹¤Î»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢³¤Äì¥È¥ó¥Í¥ë¤äÅìµþ¥²¡¼¥È¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤Ê¤É¤òÁö¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢Ä¬É÷¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢ÉáÃÊ¤Ï¼«Å¾¼Ö¤Ç¤ÏÁö¤ì¤Ê¤¤¥³¡¼¥¹¤ò¿Ê¤ß¡¢·Ê¿§¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£