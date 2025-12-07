²È¤Î¥íー¥ó¤ä»Ò¤É¤â¤Î¶µ°éÈñ¤Ç¤ª¶â¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÃù¤Þ¤é¤º¡ÖÃù¶â200Ëü±ß¡×¤Ç50Âå¤ËÆÍÆþ¡Äº£¤«¤éÏ·¸å»ñ¶â¡Ö2000Ëü±ß¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤ÏÌµËÅ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Æó¿Í°Ê¾åÀ¤ÂÓ¤Ë¤ª¤±¤ë¶âÍ»»ñ»ºÊÝÍ¾õ¶·
¶âÍ»·ÐºÑ¶µ°é¿ä¿Êµ¡¹½¡ÊJ-FLEC¡Ë¤Î¡Ö²È·×¤Î¶âÍ»¹ÔÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¤ÏÀÄ´ºº¡Ê2024Ç¯¡ËÆó¿Í°Ê¾åÀ¤ÂÓ¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Æó¿Í°Ê¾åÀ¤ÂÓÁ´ÂÎ¤Î¶âÍ»»ñ»ºÊÝÍ³Û¤ÏÊ¿¶Ñ1374Ëü±ß¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ±ûÃÍ¤Ï350Ëü±ß¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê¿¶Ñ¤ÈÃæ±ûÃÍ¤Îº¹¤¬Âç¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢°ìÉô¤Î¹â»ñ»ºÁØ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¿¶Ñ¤¬²¡¤·¾å¤²¤é¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ¤ÂÓ¤Ï¤½¤ì¤Û¤É»ñ»º¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢50Âå¤ÎÀ¤ÂÓ¤Ë¹Ê¤ë¤È¡¢¶âÍ»»ñ»ºÊÝÍ³Û¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï1168Ëü±ß¡¢Ãæ±ûÃÍ¤Ï250Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢È¾¿ô¤ÎÀ¤ÂÓ¤Ï250Ëü±ßÌ¤Ëþ¤·¤«ÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅÀ¤«¤é¸«¤Æ¤â¡¢º£²ó¤Î¥±ー¥¹¤Î¤è¤¦¤ËÃù¶â200Ëü±ß¤Ç50Âå¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ï·è¤·¤ÆÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÃù¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿À¤ÂÓ¡×¤Ï°ìÄê¿ôÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¾õ¶·¤È¼«Ê¬¤Î²È·×¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÏ·¸å¤Þ¤Ç°Â¿´¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤³¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
Ï·¸å»ñ¶â2000Ëü±ß¤Îº¬µò――¤Ê¤¼ÌÜ°Â¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤«
Ï·¸å»ñ¶â2000Ëü±ß¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ï¡¢ÄêÇ¯¸å¤ÎÇ¯¶â¼ýÆþ¤ÈÀ¸³èÈñ¤Îº¹³Û¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ï·¸å¤Ï¼ýÆþ¤¬¸øÅªÇ¯¶â¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤°ìÊý¤Ç¡¢»Ù½Ð¤Ë¤Ï¿©Èñ¤ä¸÷Ç®Èñ¤Ë²Ã¤¨¡¢°åÎÅÈñ¤ä²ð¸îÈñ¤Ê¤É¤ÎÉÔ³Î¼Â¤ÊÈñÍÑ¤¬²Ã¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¤ÏÀ¸³èÈñ¤¬ÉÔÂ¤·¡¢¤½¤ÎÉÔÂÊ¬¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ë¤È¿ôÀéËü±ßµ¬ÌÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦»î»»¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢À¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä½»µïÈñ¤ÎÍÌµ¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ¬Í×³Û¤ÏÂç¤¤¯ÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Ï·¸å¤Î°ìÄê´ü´Ö¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤¿¤á¤Î°ÂÁ´»ñ¶â¤È¤·¤Æ¡¢2000Ëü±ß¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥ó¤¬¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌÜ°Â¡×¤È¤·¤Æ¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
50Âå¡¦Ãù¶â200Ëü±ß¤«¤é2000Ëü±ß¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¸½¼ÂÅª¤«
50Âå¤«¤éÃù¶â200Ëü±ß¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢2000Ëü±ß¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ò¤â¤Ã¤Æ¡ÖÌµËÅ¡×¤ÈÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤º¡¢50Âå¤È¤¤¤¦Ç¯Âå¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÆÈÎ©¤ä¶µ°éÈñ¤Î½ª¤ï¤ê¡¢½»Âð¥íー¥ó¤ÎÊÖºÑ¤Î½ªÈ×¤Ê¤É¡¢²È·×¤Î¸ÇÄêÈñ¤¬¸º¾¯¤·¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Ù½Ð¤¬²¼¤¬¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¤¦¤Þ¤¯³èÍÑ¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÀÑÎ©³Û¤òÁý¤ä¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢±¿ÍÑ¤¬ÁªÂò»è¤ËÆþ¤ë¾ì¹ç¡¢»ñ»º·ÁÀ®¤Î²ÄÇ½À¤Ï¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¥ê¥¹¥¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤Ê¤É¤ÎÊ¬»¶Åê»ñ¤ÇÄ¹´üÅª¤Ë±¿ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶ä¹ÔÍÂ¶â¤Î¤ß¤è¤ê»ñ»ºÁý²Ã¤Î´üÂÔÃÍ¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç¥ê¥¿ー¥ó¤òÄÉ¤¤¤¹¤®¤ë¤È¡¢²Á³ÊÊÑÆ°¤Ç»ñ»º¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢À¸³èÈñ¤òÍÞ¤¨¤ë¹©É×¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¸ÇÄêÈñ¤Î¸«Ä¾¤·¤ä½»µï·ÁÂÖ¤Î¸¡Æ¤¡¢ÊÝ¸±¤ÎÀ°Íý¤Ê¤É¤Ç»Ù½Ð¤ò¸º¤é¤·¡¢Ç±½Ð¤·¤¿»ñ¶â¤òÀÑÎ©¤Ë²ó¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤Î·ÁÀ®¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
Ãí°Õ¤¹¤Ù¤¥ê¥¹¥¯¤ÈÏ·¸å¤ËÈ÷¤¨¤ë¹Í¤¨Êý
50Âå¤«¤é¤Î»ñ»º·ÁÀ®¤Ç¤Ï¡¢¼ýÆþ¤Î¿¤Ó¤Ë´üÂÔ¤·¤Å¤é¤¤°ìÊý¤Ç¡¢°åÎÅÈñ¤Ê¤É¤ÎÆÍÈ¯Åª¤Ê»Ù½Ð¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢»ñ»º·ÁÀ®¤ÈÆ±»þ¤Ë¡ÖÀ¸³èËÉ±Ò»ñ¶â¡ÊÀ¸³èÈñ3¥ö·î～È¾Ç¯Ê¬ÄøÅÙ¤¬ÌÜ°Â¡Ë¡×¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ï·¸å¤ÎÀ¸³èÈñ¤â¡¢½»µïÈñ¤ä°åÎÅÈñ¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤ÐÄÂÂß½»Âð¤Ë½»¤ßÂ³¤±¤ë¾ì¹ç¡¢²ÈÄÂ¤ÎÉéÃ´¤¬Ï·¸å¤Î²È·×¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹´üÅª¤Ê½»µï·×²è¤â½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
À©ÅÙÌÌ¤Ç¤â¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤äÀÇÀ©¤Ï¾Íè¤Ë¤ï¤¿¤êÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢°ìÄê¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬¤¢¤ëÅÀ¤ÏÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¥ê¥¹¥¯¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢º£¤Î¼ý»Ù¤òÇÄ°®¤·¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀÑÎ©¤È±¿ÍÑ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¸½¼ÂÅª¤ÊÂÐºö¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
Ãù¶â200Ëü±ß¤Ç50Âå¤ò·Þ¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤«¤éÏ·¸å»ñ¶â2000Ëü±ß¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÉÔ²ÄÇ½¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢»þ´ÖÅª¤ÊÍ¾Íµ¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢²È·×¤Î¸«Ä¾¤·¤È·×²èÅª¤ÊÀÑÎ©¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤¿»ñ»º±¿ÍÑ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢·ø¼Â¤Ë½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
Åý·×¥Çー¥¿¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢»ñ»º·ÁÀ®¤¬½½Ê¬¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤À¤ÂÓ¤ÏÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£¸å¤Î¹ÔÆ°¼¡Âè¤ÇÏ·¸å¤Î°Â¿´ÅÙ¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー¤Ê¤ÉÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤·¡¢¼«¿È¤Î¾õ¶·¤Ë¹ç¤Ã¤¿¸½¼ÂÅª¤Ê·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
¶âÍ»·ÐºÑ¶µ°é¿ä¿Êµ¡¹½¡ÊJ-FLEC¡Ë ²È·×¤Î¶âÍ»¹ÔÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¤ÏÀÄ´ºº 2024Ç¯ Æó¿Í°Ê¾åÀ¤ÂÓ ³Æ¼ïÊ¬ÎàÊÌ¥Çー¥¿ 4 ¶âÍ»»ñ»ºÊÝÍ³Û¡Ê¶âÍ»»ñ»º¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤À¤ÂÓ¤ò´Þ¤à¡Ë
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー