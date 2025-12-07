½ª³èÃæ¤ÎÊì¤Ë¡Ö²üÌ¾¤¤¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Áò¼°¤Ï°Â¤¯¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡ª ¤¢¤Þ¤ê°Â¤¤¤È¡Ö¿Æ¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡ÈËÜ¿Í¤Î´õË¾¡É¤Ê¤éÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡© Ê¿¶ÑÈñÍÑ¤â¤¢¤ï¤»¤Æ³ÎÇ§
Áòµ·ÈñÍÑ¤ÎÊ¿¶Ñ¤ÏÌó120Ëü±ß¡£²¿¤Ë¤ª¶â¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©
½ª³è¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò³ùÁÒ¿·½ñ¤¬2024Ç¯¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Áòµ·°ì¼°¤ÎÊ¿¶ÑÈñÍÑ¤ÏÌó118Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¿ÞÉ½1¡Ë¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¼°¾ìÈñ¡¢º×ÃÅ¡¢´½¡Ê¤Ò¤Ä¤®¡Ë¡¢Îî¤¤å¤¦¼Ö¡¢²ÐÁòÎÁ¶â¡¢ÁÎÎ·¤Ø¤Î¤ªÉÛ»Ü¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¹àÌÜ¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶â³Û¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¤Ï»²Îó¿Í¿ô¤¬¸º¾¯¤·²ÈÂ²Áò¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ìÈÌÁò¤ò¹Ô¤¦¤ÈÈñÍÑ¤Ï¤«¤µ¤ß¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÐÁòÎÁ¶â¤Ëº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢»û±¡¤ÎÃÉ²È¡Ê¤À¤ó¤«¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ²üÌ¾ÎÁ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢ÈñÍÑ¹½Â¤¤¬Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤ÅÀ¤â¡¢²ÈÂ²¤ÎÉÔ°Â¤ò¹â¤á¤ëÍ×°ø¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºÇÄã¸Â¤ËÍÞ¤¨¤¿¾ì¹ç¡¢Áòµ·¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç°Â¤¯¤Ç¤¤ë¡©
¤Ç¤Ï¡¢½ª³èÃæ¤Î¿Æ¤Î´õË¾¤É¤ª¤ê¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±°Â¤¯¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¾ì¹ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤É¤ÎÄøÅÙ¤Þ¤ÇÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Á°µ¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¿ÞÉ½2¤Î¤È¤ª¤ê¡¢ºÇ¤âÈñÍÑ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡ÖÄ¾Áò¡Ê²ÐÁò¼°¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë·Á¼°¤Ç¡¢ÄÌÌë¡¦¹ðÊÌ¼°¤ò¹Ô¤ï¤º¡¢²ÐÁò¤Î¤ß¤ò¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÈñÍÑ¤ÎÌÜ°Â¤Ï40Ëü±ßÄøÅÙ¤Ç¡¢Áòµ·²ñ¼Ò¤äÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾å²¼¤·¤Þ¤¹¡£²ÐÁò¾ì¤Ø¤ÎÈÂÁ÷¤äÇ¼´½¡¢²ÐÁòÎÁ¶â¤Ê¤É¡¢ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¼êÂ³¤¤òºÇ¾®¸Â¤Ë¤·¤¿·Á¤Ç¤¹¡£
¼¡¤ËÈñÍÑ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ªÄÌÌë¤ò¹Ô¤ï¤º¡¢Áòµ·¡¦¹ðÊÌ¼°¤È²ÐÁò¤ò1Æü¤Ç¹Ô¤¦¡Ö1ÆüÁò¡×¤Ç¡¢ÈñÍÑÁê¾ì¤Ï90Ëü±ßÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£¡Ö°ìÈÌÁò¡×¤Ç¤Ï¡¢µ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤ÉÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ê¡¢²ÈÂ²¤À¤±¤Ç¹Ô¤¦¡Ö²ÈÂ²Áò¡×¤Î¾ì¹ç¤Ï100Ëü±ßÁ°¸å¤¬Áê¾ì¤Ç¤¹¡£µ¬ÌÏ¤Ï¾®¤µ¤¤¤â¤Î¤Î¡¢º×ÃÅ¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤êÁÎÎ·¤ò¸Æ¤ó¤À¤ê¤¹¤ëÊ¬¡¢Ä¾Áò¤è¤ê¤ÏÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢°ìÈÌÁò¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¹àÌÜ¤ò¼«Í³¤Ë¼è¼ÎÁªÂò¤Ç¤¡¢²Ö¤ÎÁõ¾þ¤ò´ÊÁÇ²½¤·¤¿¤ê¡¢²ñ¾ì¤ò¾®¤µ¤¯¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÈñÍÑ¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Êì¿Æ¤Î´õË¾¤¬¡ÖºÇÄã¸Â¤Ç¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ä¾Áò¤Ï¸½¼ÂÅª¤ÊÁªÂò»è¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò³ùÁÒ¿·½ñ ¡ÚÂè6²ó¡Û¤ªÁò¼°¤Ë´Ø¤¹¤ëÁ´¹ñÄ´ºº¡Ê2024Ç¯¡Ë
²üÌ¾¤ÏËÜÅö¤ËÉ¬Í×¡© ¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤È¤Ï
²üÌ¾¤È¤Ï¡¢Ê©¶µ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸Î¿Í¤ËÍ¿¤¨¤ëÌ¾Á°¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î½¡ÇÉ¤Ç¤Ï°ìÈÌÅª¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢²üÌ¾¤ÏÉ¬¤º¤·¤âÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½¡ÇÉ¤ä»û±¡¤È¤Î´Ø·¸À¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ¬Í×ÅÙ¹ç¤¤¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²üÌ¾¤ò¤Ä¤±¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢°Ì¤Î¥é¥ó¥¯¤äÊ¸»ú¿ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈñÍÑ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¤ªÉÛ»Ü¤È¹ç¤ï¤»¤Æ20Ëü～100Ëü±ßÄøÅÙ¤¬Áê¾ì¤Ç¤¹¡Ê¿ÞÉ½3¡Ë¡£
»û±¡¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤Ê¤¯¡¢Ìµ½¡¶µÁò¤äÄ¾Áò¤òÁª¤Ö¾ì¹ç¤Ï¡¢²üÌ¾¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿Æ¤Î½¡ÇÉ¤ä»û±¡¤È¤Î´Ø·¸¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤«¡×¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¡¢²á¾ê¤ÊÉéÃ´¤òÈò¤±¤ë¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾®¤µ¤Ê¤ªÁò¼° ²üÌ¾ÎÁ¤ÎÁê¾ì¤Ï¡©Áòµ·ÈñÍÑ¹µ½ü¤Î²ÄÈÝ¤äÅÏ¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¥È¥é¥Ö¥ë»öÎã¤â²òÀâ
¿Æ¤Î´õË¾¤¬¡Ö°Â¤¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤é¡¢»öÁ°¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬ÂçÀÚ
Áòµ·ÈñÍÑ¤Ï¡¢¤É¤³¤Þ¤Çµ·¼°¤ò¹Ô¤¦¤«¡¢½¡¶µµ·Îé¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£½ª³èÃæ¤Î¿Æ¤¬¡Ö°Â¤¯ºÑ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¸À¤¦ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢²üÌ¾¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡¢Ä¾Áò¤Ç¤è¤¤¤«¡¢¿ÆÂ²¤ÎÍý²ò¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤«¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²Á´ÂÎ¤Ç¹ç°Õ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£»öÁ°¤ËÊý¿Ë¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤ËÌÂ¤ï¤ºÂÐ±þ¤Ç¤¡¢ÈñÍÑÌÌ¡¦Àº¿ÀÌÌ¤ÎÉéÃ´¤â·Ú¤¯¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Áòµ·¤Ï¸Î¿Í¤È¤ÎÊÌ¤ì¤ÎÂçÀÚ¤Êµ·¼°¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿Æ¤Î´õË¾¤È²ÈÂ²¤Î¹Í¤¨¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤ê¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤·Á¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
