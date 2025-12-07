Éã¤Î»à¸å¡ÖÇ¯¶â¡Ü°äÂ²Ç¯¶â¡×¤ò¡È·î15Ëü±ß¡É¼õµë¤¹¤ë70ºÐ¤ÎÊì¡£ÉÞÍÜ¤ËÆþ¤ì¤¿¤é¡Ö»ä¤ÎÀÇ¶â¡×¤Ï¤É¤ì¤À¤±¡È¹µ½ü¡É¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¡© ¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ò³ÎÇ§
ÉÞÍÜ¤ËÆþ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö¹ç·×½êÆÀ¶â³Û¡×
ÀÇË¡¾å¤ÎÉÞÍÜ¡Ê¹µ½üÂÐ¾ÝÉÞÍÜ¿ÆÂ²¡Ë¤ËÆþ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢Ç¯¼ý³Û¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀÇË¡¾å¤Î¡Ö¹ç·×½êÆÀ¶â³Û¡×¤ÇÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÉÞÍÜ¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤ÎºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÍ×·ï¤Î1¤Ä¤¬¡¢ÉÞÍÜ¤µ¤ì¤ëÂ¦¤Î¹ç·×½êÆÀ¶â³Û¤¬ÎáÏÂ7Ç¯Ê¬½êÆÀÀÇ¤«¤éÇ¯´Ö58Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£70ºÐ¤ÎÊì¿Æ¤¬¼õ¤±¼è¤ëÇ¯¶â¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ¡Ö°äÂ²Ç¯¶â¡Ê°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¡¦°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ë¡×¤È¡ÖÏ·ÎðÇ¯¶â¡ÊÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¡¦Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ë¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¦¤Á°äÂ²Ç¯¶â¤ÏÈó²ÝÀÇ½êÆÀ¤È¤µ¤ì¡¢ÉÞÍÜÈ½Äê¤ËÍÑ¤¤¤ë¹ç·×½êÆÀ¶â³Û¤Ë¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢Êì¿Æ¤¬·î15Ëü±ß¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ¯¶â¤ÎÆâÌõ¤¬¤¹¤Ù¤Æ°äÂ²Ç¯¶â¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¹ç·×½êÆÀ¶â³Û¤Ï0±ß¤È¤Ê¤ê¡¢¤Û¤«¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤»¤ÐÉÞÍÜ¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
·î15Ëü±ß¤ÎÇ¯¶â¤ÎÆâÌõ¤ÈÉÞÍÜ¤ËÆþ¤ì¤ë¶ñÂÎÅª¤ÊÍ×·ï
·î15Ëü±ß¡ÊÇ¯´Ö180Ëü±ß¡Ë¤ÎÇ¯¶â¤ò¼õµë¤·¤Æ¤¤¤ëÊì¿Æ¤òÉÞÍÜ¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î3¤Ä¤òËþ¤¿¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¹ç·×½êÆÀ¶â³Û¤¬58Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
¡¦À¸·×¤ò°ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¦¤Û¤«¤Î¿ÆÂ²¤ÎÉÞÍÜ¿ÆÂ²¤Ç¤Ê¤¤
¹ç·×½êÆÀ¶â³Û¤Ï¡Ö¹ç·×½êÆÀ¶â³Û¡á¸øÅªÇ¯¶â¼ýÆþ―¸øÅªÇ¯¶âÅù¹µ½ü³Û¡×¤Ç»»½Ð¤·¤Þ¤¹¡£°äÂ²Ç¯¶â¤ÏÈó²ÝÀÇ¤Ê¤Î¤Ç¡¢·×»»¤Ë´Þ¤á¤ë¤Î¤ÏÏ·ÎðÇ¯¶â¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£
70ºÐ°Ê¾å¤Î¸øÅªÇ¯¶âÅù¹µ½ü³Û¤Ï¡¢Ç¯¶â¼ýÆþ¤¬330Ëü±ß°Ê²¼¤ÇÇ¯´Ö110Ëü±ß¤Ç¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¸øÅªÇ¯¶â¼ýÆþ¤Î¾å¸Â¤Ï¡Ö58Ëü±ß¡Ü110Ëü±ß¡á168Ëü±ß¡×¤È¤Ê¤ê¡¢Ï·ÎðÇ¯¶â¤ÎÇ¯´Ö¼ýÆþ¤¬168Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¤¢¤ì¤ÐÉÞÍÜ¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯´Ö180Ëü±ß¤Î¤¦¤Á¡¢¸øÅªÇ¯¶â¤¬168Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«ÆâÌõ¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÇË¡¾å¤ÎÉÞÍÜ¤ÏÆ±µï¤¬É¬¿Ü¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÊÌµï¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢»ÅÁ÷¤ê¤Ê¤É¤ÇÀ¸³èÈñ¤ò±ç½õ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡ÖÀ¸·×¤ò°ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
·ò¹¯ÊÝ¸±¾å¤ÎÉÞÍÜ²ÈÂ²
Êì¿Æ¤ò·ò¹¯ÊÝ¸±¤ÎÉÞÍÜ¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÊÝ¸±¼Ô¤ÎÇ§Äê¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¶¨²ñ¤±¤ó¤Ý¤òÎã¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦Ç¯´Ö¼ýÆþ¤¬130Ëü±ßÌ¤Ëþ
¡¦À¸·×¤ò°ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¦¿Æ¤ÎÇ¯Îð¤¬75ºÐÌ¤Ëþ
ÀÇË¡¾å¤È°ã¤¤¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±¾å¤Ï°äÂ²Ç¯¶â¤â¼ýÆþ¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼ýÆþ¤¬ÈïÊÝ¸±¼Ô¡Ê»Ò¡Ë¤Î¼ýÆþ¤ÎÈ¾Ê¬Ì¤Ëþ¤Ç¤¢¤ë¡¢ÊÌµï¤Î¾ì¹ç¤Ï»ÅÁ÷¤ê³ÛÌ¤Ëþ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¾ò·ï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢75ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤È¸å´ü¹âÎð¼Ô°åÎÅÀ©ÅÙ¤Ë¼«Æ°°Ü¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±¤ÎÉÞÍÜ¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÉÞÍÜ¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¼õ¤±¤é¤ì¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È
Êì¿Æ¤òÉÞÍÜ¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¡¢ÉÞÍÜ¹µ½ü¤Ë¤è¤ê½êÆÀÀÇ¤È½»Ì±ÀÇ¤Î·Ú¸º¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£70ºÐ°Ê¾å¤Î¾ì¹ç¤Ï¡ÖÏ·¿ÍÉÞÍÜ¿ÆÂ²¡×¤È¤·¤Æ¹µ½ü³Û¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢Æ±µï¤Ê¤é½êÆÀÀÇ58Ëü±ß¤È½»Ì±ÀÇ48Ëü±ß¡¢ÊÌµï¤ä»ÅÁ÷¤ê¤Î¾ì¹ç¤Ï½êÆÀÀÇ48Ëü±ß¤È½»Ì±ÀÇ38Ëü±ß¤¬¹µ½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±¤ÎÉÞÍÜ¤ËÆþ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤Î¼«¸ÊÉéÃ´³Û¤ä²ð¸î¥µー¥Ó¥¹Èñ¤Î¼«¸ÊÉéÃ´³ä¹ç¤¬¡¢»Ò¤Î½êÆÀ¶èÊ¬¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ·×»»¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¿Æ¤ÎÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÀÇ¶â¤Î·Ú¸º³Û¤È°åÎÅ¡¦²ð¸î¤ÎÉéÃ´Áý¤Î²ÄÇ½À¤òÈæ³Ó¤·¡¢¿Æ¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤äº£¸å¤Î²ð¸îÊý¿Ë¤â´Þ¤á¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
Êì¿Æ¤ÎÇ¯¶âÆâÌõ¤ò³ÎÇ§¤·¤è¤¦
70ºÐ¤ÎÊì¿Æ¤¬°äÂ²Ç¯¶â¤È¹ç¤ï¤»¤Æ·î15Ëü±ß¡ÊÇ¯´Ö180Ëü±ß¡Ë¤ò¼õµë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÉÞÍÜ¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï½½Ê¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢°äÂ²Ç¯¶â¤¬Èó²ÝÀÇ¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ç·×½êÆÀ¶â³Û¤Î·×»»¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤ÅÀ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢·î15Ëü±ß¤Î¤¦¤ÁÏ·ÎðÇ¯¶â¤¬¤É¤ÎÄøÅÙ´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±¾å¤ÎÉÞÍÜ¤ÏÇ¯Îð¤ä¾ò·ï¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¤È¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ÎÈæ³Ó¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÉÞÍÜ¹µ½ü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀáÀÇ¥á¥ê¥Ã¥È¤â¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤¼¤Ò¾ò·ï¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤«³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½ÐÅµ
¹ñÀÇÄ£ No.1199 ´ðÁÃ¹µ½ü
¹ñÀÇÄ£ ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÀÇÀ©²þÀµ¤Ë¤è¤ë½êÆÀÀÇ¤Î´ðÁÃ¹µ½ü¤Î¸«Ä¾¤·Åù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¹ñÀÇÄ£ No.1600 ¸øÅªÇ¯¶âÅù¤Î²ÝÀÇ´Ø·¸
¹ñÀÇÄ£ No.1182 ¹âÎð¼Ô¤òÉÞÍÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ëÇÛ¶ö¼Ô¹µ½ü¤äÉÞÍÜ¹µ½ü
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー