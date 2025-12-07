¡ÚÃí°Õ¡Û¡ÖÀáÀÇ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¡È·î1Ëü9000±ß¤ÎÊÝ¸±¡É¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢Ìá¤ë¤Î¤Ï¡Ö6800±ß¡×¤À¤±¤Ç¥·¥ç¥Ã¥¯¡ª ¹µ½ü¤Ë¤Ï¾å¸Â¤¬¤¢¤ë¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ç¤¹¤«!? Ç¯ËöÄ´À°¤ÎÍî¤È¤··ê¤È¤Ï
À¸Ì¿ÊÝ¸±¹µ½ü¤È¤Ï
À¸Ì¿ÊÝ¸±ÎÁ¹µ½ü¤È¤Ï¡¢1Ç¯´Ö¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤¿À¸Ì¿ÊÝ¸±ÎÁ¤Î°ìÉô¤ò¡Ö½êÆÀ¤«¤éº¹¤·°ú¤±¤ë¡×À©ÅÙ¤Ç¡¢ÀÇÉéÃ´¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢°ìÈÌ¤ÎÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¡¦°åÎÅÊÝ¸±¡¦¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤Î3¶èÊ¬¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¾å¸Â³Û¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯ËöÄ´À°¤ä³ÎÄê¿½¹ð¤Ç¹µ½ü¤ò¿½ÀÁ¤¹¤ë¤È¡¢²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë½êÆÀ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ½êÆÀÀÇ¤ä½»Ì±ÀÇ¤ÎÉéÃ´¤¬²¼¤¬¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤òÂ¿¤¯Ê§¤¨¤Ð¤½¤ÎÊ¬¤À¤±ÀÇ¶â¤¬¸º¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÄê³Û¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¹µ½ü³Û¤ÏÆ¬ÂÇ¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢2012Ç¯ÅÙ¤Î²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢·ÀÌó»þ´ü¤Ë¤è¤Ã¤ÆµìÀ©ÅÙ¡Ê2011Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¡Ë¤È¿·À©ÅÙ¡Ê2012Ç¯°Ê¹ß¡Ë¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢²ÃÆþ»þ´ü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¹µ½ü³Û¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
À¸Ì¿ÊÝ¸±ÎÁ¹µ½ü¤Î»ÅÁÈ¤ß¤È¡È¾å¸Â¡É¤Î¹Í¤¨Êý
À¸Ì¿ÊÝ¸±ÎÁ¹µ½ü¤Ï¡¢»ÙÊ§¤Ã¤¿ÊÝ¸±ÎÁ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¹µ½ü¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶èÊ¬¤´¤È¤Ë·×»»¼°¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÄê³Û¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¹µ½ü³Û¤ÏÆ¬ÂÇ¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢°ìÈÌÀ¸Ì¿ÊÝ¸±ÎÁ¤Î¾ì¹ç¡¢»ÙÊ§ÊÝ¸±ÎÁ¤¬Ç¯´Ö8Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢½êÆÀÀÇ¤Ç¤Î¹µ½ü³Û¤Ï°ìÎ§4Ëü±ß¡¢½»Ì±ÀÇ¤Ç¤Ï2Ëü8000±ß¤¬¾å¸Â¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢Ç¯´Ö10Ëü±ßÊ§¤Ã¤Æ¤â¡¢20Ëü±ßÊ§¤Ã¤Æ¤â¡¢¹µ½ü³Û¤¬Áý¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢°åÎÅÊÝ¸±¤ä¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¾å¸Â¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÝ¸±ÎÁ¤òÂ¿¤¯Ê§¤¦¤Û¤ÉÀáÀÇ¸ú²Ì¤¬¹â¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¶èÊ¬¤´¤È¤Î¾å¸Â¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¹µ½ü³Û¤Î¿¤Ó¤Ï»ß¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¯¼ý320Ëü±ß¤Î¾ì¹ç¡¢´ÔÉÕ³Û¤¬6800±ß¤Ë¤Ê¤ë
Ç¯¼ý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë½êÆÀÀÇ¤ÎÀÇÎ¨¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±ÎÁ¹µ½ü¤ÇÌá¤ë¶â³Û¤Ë¤âº¹¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Ç¯¼ý320Ëü±ß¤Î¾ì¹ç¤ÏÀÇÎ¨10¡ó¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¹µ½ü¤Î¾å¸Â³Û¤ò»È¤Ã¤Æ·×»»¤¹¤ë¤È¡¢½êÆÀÀÇ¤È½»Ì±ÀÇ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÌó6800±ß¤¬´ÔÉÕ¤µ¤ì¤ëÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·î1Ëü9000±ß¤ÎÊÝ¸±ÎÁ¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢Ç¯´Ö¤Î»ÙÊ§³Û¤Ï22Ëü8000±ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¹µ½ü¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤Î¤Ï¡Ö½êÆÀÀÇ4Ëü±ß¡×¡Ö½»Ì±ÀÇ2Ëü8000±ß¡×¤¬¾å¸Â¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î´ÔÉÕ³Û¤Ï¡¢¤³¤Î¾å¸Â³Û¤ËÀÇÎ¨10¡ó¤ò³Ý¤±¤Æ»»½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á½êÆÀÀÇ¤Ï4000±ß¡¢½»Ì±ÀÇ¤Ï2800±ß¤È¤Ê¤ê¡¢¹ç·×Ìó6800±ß¤¬Ìá¤ë·×»»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦½êÆÀÀÇ´ÔÉÕ³Û¤ÎÌÜ°Â¡§4Ëü±ß¡ß½êÆÀÀÇÎ¨10¡ó¡á4000±ß
¡¦½»Ì±ÀÇ´ÔÉÕ³Û¤ÎÌÜ°Â¡§2Ëü8000±ß¡ß½»Ì±ÀÇÎ¨10¡ó¡á2800±ß
¤Þ¤È¤á
À¸Ì¿ÊÝ¸±ÎÁ¹µ½ü¤Ë¤Ï¾å¸Â¤¬¤¢¤ê¡¢»ÙÊ§³Û¤¬Â¿¤¯¤Æ¤âÌá¤ë¶â³Û¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢È¿±Ç¤µ¤ì¤ëÀÇÎ¨¤ÏÇ¯¼ý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¡¢º£²ó¤Î¥±ー¥¹¡ÊÇ¯¼ý320Ëü±ß¡Ë¤Ç¤Ï¹µ½ü³Û¤â°ìÄê¤ÎÈÏ°Ï¤Ë¼ý¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
²ÃÆþ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¹µ½ü¤ÎÍÌµ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤º¡¢ÊÝ¸±ÆâÍÆ¤òÍý²ò¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
½ÐÅµ
¹ñÀÇÄ£ No.1140 À¸Ì¿ÊÝ¸±¹µ½ü
¹ñÀÇÄ£ No.2260 ½êÆÀÀÇ¤ÎÀÇÎ¨
¼¹É®¼Ô : Â¼µÈÈþ²Â
FP2µé¡¢Æü¾¦Êíµ2µé¡¢Âð·ú»Î¡¢ÄÂÂßÉÔÆ°»º·Ð±Ä´ÉÍý»Î