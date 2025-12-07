Ê¡²¬¹ñºÝ¥Þ¥é¥½¥ó¤ÏÀ¾»³Íº²ð¤¬ÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×¤Î£²°Ì¡¡¥í¥¹¸ÞÎØÂåÉ½Áª¹Í¤Î£Í£Ç£Ã½Ð¾ì¸¢¤Ï£³Áª¼ê¤¬³ÍÆÀ
¢¡Ê¡²¬¹ñºÝ¥Þ¥é¥½¥ó¡Ê£±Æü¡¢Ê¿ÏÂÂæÎ¦¾å¶¥µ»¾ìÈ¯Ãå¡á£´£²¡¦£±£¹£µ¥¥í¡Ë
¡¡À¾»³Íº²ð¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤¬£²»þ´Ö£·Ê¬£µ£¶ÉÃ¤ÇÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×¤Î£²°Ì¡££Â¡¦¥¤¥¨¥°¥¾¡¼¡Ê¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¡Ë¤¬£²»þ´Ö£·Ê¬£µ£±ÉÃ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¡¢£¶°Ì°ÊÆâ¡Ê£²»þ´Ö£¹Ê¬£°£°ÉÃ°ÊÆâ¡Ë¤Ç£²£°£²£¸Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤ÎÂåÉ½Áª¹Í²ñ¡Ö¥Þ¥é¥½¥ó¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê£Í£Ç£Ã¡Ë¡×¡Ê£²£·Ç¯½©³«ºÅ¡Ë¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò¼ê¤Ë¤Ç¤¤ë¡£À¾»³¡¢£²»þ´Ö£¸Ê¬£¹ÉÃ¤Ç£³°Ì¤À¤Ã¤¿ºÙÃ«¶³Ê¿¡Ê¹õºêÇÅËá¡Ë¡¢£²»þ´Ö£¸Ê¬£µ£±ÉÃ¤Ç£´°Ì¤À¤Ã¤¿ÂçÀÐ¹ª¡Ê¥¹¥º¥¡Ë¤¬½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£