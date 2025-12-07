¡Ú¶¥ÇÏ¡Û£Ê£Ò£Á¡ßÃÏÊý¶¥ÇÏ¡Ö£Á£Ì£Ì¡¡£Ê£Á£Ð£Á£Î¡¡£Ë£Å£É£Â£Á¡¡£Ä£Ò£Á£Í£Á¡¡£²£°£²£µ¡¼£²£°£²£¶¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë½÷Í¥¤ÎÇÈÎÜ¤òµ¯ÍÑ¡¡£·Æü¤è¤ê¥Æ¥ì¥Ó£Ã£ÍÊüÁ÷³«»Ï
¡¡ÆüËÜÁ´¹ñ¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ò¶¥ÇÏ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Á£Ì£Ì¡¡£Ê£Á£Ð£Á£Î¡¡£Ë£Å£É£Â£Á¡¡£Ä£Ò£Á£Í£Á¡¡£²£°£²£µ¡Ý£²£°£²£¶¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¡¢¸ø±Ä¶¥µ»¤Î¹¹ð¤Ç¤Ï½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë½÷Í¥¤ÎÇÈÎÜ¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡££Ê£Ò£Á¤ÈÃÏÊý¶¥ÇÏ¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÀÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¡££²£±Æü¡Á£²£¶Ç¯£±·î£´Æü¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¥Æ¥ì¥Ó£Ã£Í¡Ê£·ÆüÊüÁ÷³«»Ï¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á³ÆÇÞÂÎ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¡þÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡¡£Õ£Ò£Ì
£è£ô£ô£ð£ó¡§¡¿¡¿£÷£÷£÷¡¥£ë£å£é£â£á¡¥£ç£ï¡¥£ê£ð¡¿£á£ì£ì£ê£á£ð£á£î£ë£å£é£â£á£ä£ò£á£í£á£²£°£²£µ¡Ý£²£°£²£¶¡¿
¡¡¡þ¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥Ó¥Ç¥ª£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¡¡£Õ£Ò£Ì¡¡£³£°ÉÃÈÇ¡á£è£ô£ô£ð£ó¡§¡¿¡¿£÷£÷£÷¡¥£ù£ï£õ£ô£õ£â£å¡¥£ã£ï£í¡¿£÷£á£ô£ã£è¡©£ö¡á£·£Ø¡²£í£ò£Õ£á£·£Ó£Ô£ç¡¡£±£µÉÃÈÇ¡¡£è£ô£ô£ð£ó¡§¡¿¡¿£÷£÷£÷¡¥£ù£ï£õ£ô£õ£â£å¡¥£ã£ï£í¡¿£÷£á£ô£ã£è¡©£ö¡á£æ£Á£Ö£é£ä£Å£á£´£ê£÷£¸
¡¡¤Þ¤¿¡¢´ü´ÖÃæ¤Î£Ê£Ò£Á¥Í¥Ã¥ÈÅêÉ¼È¯ÇäÆü¤Ë£Ê£Ò£Á¥Í¥Ã¥ÈÅêÉ¼¡ÊÂ¨£Ð£Á£Ô¡¢£Á¡Ý£Ð£Á£Ô¡Ë¤«¤é¹ØÆþ¤·¤¿¾¡ÇÏÅêÉ¼·ô¤Î²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤·¤Æ±þÊç¤¹¤ë¤È¡¢Á´¹ñ¤ÎÃÏÊý¿·Ê¹¼Ò¤¬¼ÂºÝ¤ËÃÏ¸µ¤Ç·¡¤êµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¿ÃÏÊý¤ÎÆÃ¿§Ë¤«¤ÊÈþÌ£¤¬¡¢£´£·ÅÔÆ»ÉÜ¸©Á´¤Æ¤½¤í¤¦¥°¥ë¥á¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¡£
¡¡¡þ±þÊç¾ò·ï¡¡£Á¾Þ¡á£Ê£Ò£Á¡¦ÃÏÊý¶¥ÇÏ¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò³Æ£±£°£°£°±ß°Ê¾å¹ØÆþ¡££Â¾Þ¡áÃÏÊý¶¥ÇÏ¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò£µ£°£°±ß°Ê¾å¹ØÆþ¡£
¡¡¡þ¾ÞÉÊ¡¡£Á¾Þ¡á£´£·£Ã£Ì£Õ£Â¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È£±£µ£°£°£°±ßÊ¬¤ò£²£°£°¿Í¡££Â¾Þ¡á£´£·£Ã£Ì£Õ£Â¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È£µ£°£°£°±ßÊ¬¤ò£³£°£°¿Í¡££×¥Á¥ã¥ó¥¹¾Þ¡á¥Ç¥¸¥³¥Ý¥¤¥ó¥È£±£°£°£°±ßÊ¬¤ò£±£°£°£°¿Í¡Ê£Á¡¢£Â¾Þ¤Ë³°¤ì¤¿¿Í¤«¤éÃêÁª¡Ë