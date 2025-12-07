ËÌÀî·Ê»Ò¡¢¡È2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¡É¤ÈÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖÊì¤È»ÐÄï¡×¡Ö¿´¤¬ÏÂ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¤¬¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡Ê·î¡ÁÅÚ¡¡Á°8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¡¡¢¨ÅÚÍËÆü¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡¿·î¡Á¶â¡¡Á° 7¡§30¡¡NHK¡¡BS¡¢BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à4K¡Ë¤Î¸ø¼°SNS¤ËÅÐ¾ì¡£¥¥ã¥¹¥È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡È2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¡É¤ÈÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿ËÌÀî·Ê»Ò
¡¡¸ø¼°SNS¤Ï¡Ö»°Ì£Àþ¤ª·Î¸Å¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ»þ¤Ë¡¢ÊÌ¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤ÇÂÔµ¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¤µ¤ó¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÍè¤Æ²¼¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤É¤óÄì¤Ë¤¤¤ë»°Ç·¾ç¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤«3¿Í¤ÇÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¾Ð¤¨¤ëÆü¤¬¤¯¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢±«À¶¿å¥¿¥¨Ìò¡¦ËÌÀî·Ê»Ò¤È¡¢·ì¤Î·Ò¤¬¤ê¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¾¾Ìî¥È¥Ìò¡¦¹âÀÐ¤¢¤«¤ê Â©»Ò¤Î±«À¶¿å»°Ç·¾çÌò¡¦ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂ©»Ò¤ÈÊì¿Æ¤ÈÌ¼¤Ê¤ó¤À¤è¤Ê¤¡¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¿´¤¬ÏÂ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤ª3¿Í¤Î¾Ð´é¤Ëµß¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÖÊì¤È»ÐÄï¡×¡Ö±«À¶¿å°ìÂ²¤Î»Ñ¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡È2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¡É¤ÈÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿ËÌÀî·Ê»Ò
¡¡¸ø¼°SNS¤Ï¡Ö»°Ì£Àþ¤ª·Î¸Å¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ»þ¤Ë¡¢ÊÌ¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤ÇÂÔµ¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¤µ¤ó¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÍè¤Æ²¼¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤É¤óÄì¤Ë¤¤¤ë»°Ç·¾ç¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤«3¿Í¤ÇÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¾Ð¤¨¤ëÆü¤¬¤¯¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢±«À¶¿å¥¿¥¨Ìò¡¦ËÌÀî·Ê»Ò¤È¡¢·ì¤Î·Ò¤¬¤ê¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¾¾Ìî¥È¥Ìò¡¦¹âÀÐ¤¢¤«¤ê Â©»Ò¤Î±«À¶¿å»°Ç·¾çÌò¡¦ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂ©»Ò¤ÈÊì¿Æ¤ÈÌ¼¤Ê¤ó¤À¤è¤Ê¤¡¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¿´¤¬ÏÂ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤ª3¿Í¤Î¾Ð´é¤Ëµß¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÖÊì¤È»ÐÄï¡×¡Ö±«À¶¿å°ìÂ²¤Î»Ñ¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£