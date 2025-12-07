ºÇ½ª²ó¤Ç¤¹¡¢¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¡ª¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â¿·¤·¤¯»Ï¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡ª¡Ú¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡¦¥ê¥ó¥´¤Î¡Ö¥ê¥ó¥´¤Î¤Ä¤Ö¤ä¤¡×¡Û
¡¡£²£°£±£·Ç¯£µ·î¤«¤éÂ³¤¤¤¿¤³¤Î¥³¥é¥à¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤¬ºÇ½ª²ó¡£»ä¤¬·ÐºÑ³Ø¤ÎÄ°¹ÖÀ¸¤È¤·¤ÆÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Âçºå³Ø±¡Âç³Ø¤«¤é£±£µÇ¯¤Ë¡ÖÌ¾ÍÀÇî»Î¹æ¡×¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¿È¶á¤Ê·ÐºÑ¤ÎÏÃÂê¤ò¤È¸À¤ï¤ì¤Æ»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÈ¿¶Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤â²¿ÅÙ¤«½ñ¤¤¤ÆÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤â¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â£²£²Ç¯¤ËÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ËÊÝ¸±¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤Ë´¶³´¿¼¤¤¡£»ä¤â£µ£°ºÐ¤Þ¤ÇÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ·ÐºÑÅª¤ÊÉéÃ´¤¬½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£
¡¡º£¤Ç¤³¤½¡ÖÇ¥³è¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Î¤¿¤á¤Ë»Å»ö¤òµÙ¤à¤Î¤Ï¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤À¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þÂå¡£»ä¤â¡Ö¤½¤ì¤Ï¤ª¤Þ¤¨¤Î¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤À¡×¤È¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÝ¸±¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆü±¢¤Ç¥³¥½¥³¥½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¡ÖÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤Î¾õ¶·¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é¡Ö½Ð¤¹Êý¤â¤é¤¦Êý¤È¤â¤Ë×ÖÅÙ¡ÄÆüËÜ¿Íµ¤¼Á¤ò±Ç¤¹¸æ½Ëµ·¡×¡Ê£±£¸Ç¯£··î£±£µÆü¡Ë¡£½Ð»º½Ë¤¤¤Î¶â³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ëÆüËÜ¿Í¤Î¸æ½Ëµ·µ¤¼Á¤ä¤ª½Ë¤¤¤òÁ÷¤ëºÝ¤Î¿´¸¯¤¤¡¢°ì¿ÍÌÜ¤Î½Ð»º½Ë¤¤¤ÈÆó¿ÍÌÜ¤Î½Ð»º½Ë¤¤¤Î°ã¤¤¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Á¤é¤â¤¤¤í¤¤¤í¤È¹Í¤¨¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡°Õ³°¤ËÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¶µ¤¨¤Æ¡Ù¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î»þ´Ö¤òÃ¥¤¦¤³¤È¡×¡Ê£²£±Ç¯£±£±·î£²£±Æü¡Ë¡£µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÁê¼ê¤ò¥¤¥é¥¤¥é¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢Áê¼ê¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤¬¤À¤ó¤À¤óÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤ÐÅÅÏÃ°ì¤Ä¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢»ä¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¤½¤ÎÀ¤Âå¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç²È¤µ¤ó¤Î²È¤ÎÅÅÏÃ¤Ë¤«¤±¤Æ½»¿Í¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¸Æ¤Ó½Ð¤·ÅÅÏÃ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢³Æ²ÈÄí¤Ë£±Âæ¤º¤Ä¤Î¸ÇÄêÅÅÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢£±¿Í£±Âæ¤È¤¤¤ï¤ì¤ë·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÄÌ¿®¼êÃÊ¤¬¥á¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¤¤Ä¸«¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¤¹¤°ÊÖ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤£Ì£É£Î£Å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢´ûÆÉ¥¹¥ë¡¼¤Ï¥À¥á¤À¤È¸À¤ï¤ì¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï£Ì£É£Î£Å¤Ê¤É¤Ç¡Ö¤¤¤ÞÅÅÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÖÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤Ê¤¯¤Æ¤ÏÅÅÏÃ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÊÑ²½¤¬¤³¤³£µ£°Ç¯¤Û¤É¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¶Ã¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ä¡¼¥ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿Í¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼è¤êÊý¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾¼ÏÂÀ¸¤Þ¤ì¤Î»ä¤Ï¡¢¤½¤³¤Ë²¿¤À¤«¤Ê¡Á¤ÈÇ¯¤ò½Å¤Í¤¿¤³¤È¤òÄË´¶¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¤ò½Å¤Í¤ë¤Î¤Ï¥¤¥ä¤Ê¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¾¯¤·Á°¤Ë¿·ÃÏ¤Î¥Þ¥Þ¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÊý¤Ï£µ£°ºÐ¼êÁ°¤°¤é¤¤¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ö¤¤¤Þ»ä¤¬¤³¤Î´¶³Ð¤È´¶À¤ÈÃÎ¼±¤Î¤Þ¤Þ¤Ç£²£°ÂåÁ°È¾¤ËÌá¤Ã¤¿¤é¡¢¿·ÃÏ¤ÇÅ·²¼¤ò¼è¤ì¤ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÃÎ¼±¡¢·Ð¸³¡¢ÃÎ·Ã¤¬¼ã¤µ¤Ë¾¡¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡Ö¥Þ¥ë¥Ï¥é¤Ë¥á¡¼¥ë£±±ýÉü¡¡¼ã¤¤¿Í¤Ï¼ã¤¤¿Í¡¢°ú¤±ÌÜ¤ò´¶¤¸¤¿¤êÆ´¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¡Ê£²£´Ç¯£³·î£±£°Æü¡Ë¤ò½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤â¤Þ¤¿Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤êÆ±¤¸»×¤¤¤ÎÆ±Ç¯Âå¤ÎÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦Ï¢ÂÓ´¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï»ä¡¢£µ£°Âå¤Î¸åÈ¾¤Ë¥Ô¥¢¥¹¤Î·ê¤ò³«¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤È¤·¤Æ¤Ï°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤½¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æº£¤µ¤é¡©¡×¤È¤¤¤¦¼þ¤ê¤ÎÈ¿±þ¤¬·ë¹½¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿ÌðÀè¤Ë¡Ö¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦µÈ±Ê¾®É´¹ç¤µ¤ó¼ç±é¤Î±Ç²è¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µÈ±Ê¤µ¤ó¤ÏÌòºî¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë£¸£°ºÐ¤Ç½é¤á¤Æ¥Ô¥¢¥¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¸ÇÄê´ÑÇ°¤ò¼Î¤Æ¤¿¤é¡¢¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¿·¤·¤¯»Ï¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¤³¤ÎÇ¯¤À¤«¤é¤â¤¦¤¤¤¤¤ï¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿¤³¤ì¤«¤é¾ï¤Ë²¿¤«¤ò»Ï¤á¤ë½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¤·¡¢»ä¤â¤½¤ì¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢£¸Ç¯´Ö¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¡ª