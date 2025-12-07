MT¤Î¤ß¡ª ¥¹¥Ð¥ë¡ÖÀ¨¤¤¡È4¿Í¾è¤ê¡É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤Ë¹ØÆþ´õË¾»¦Åþ¡ª µæ¶Ë¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¡ß¥·¥Õ¥È¥¢¥·¥¹¥Èµ¡Ç½¤òÅëºÜ¡ª ¸ÂÄê¼Ö¡ÖBRZ STI¥¹¥Ý¡¼¥Ä ¥¿¥¤¥×RA¡×¤¬ÁèÃ¥Àï¤Ë¡ª
MT¤Î¤ß¡õ300Âæ¸ÂÄê¤Î¡ÖBRZ STI¥¹¥Ý¡¼¥Ä ¥¿¥¤¥×RA¡×¤¬ÁèÃ¥Àï¤Ë¡ª
¡¡¥¹¥Ð¥ë¤È¥¹¥Ð¥ë¥Æ¥¯¥Ë¥«¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡ÊSTI¡Ë¤Ï2025Ç¯11·î13Æü¡¢FR¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡ÖBRZ¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÖSTI Sport TYPE RA¡ÊSTI¥¹¥Ý¡¼¥Ä ¥¿¥¤¥×RA¡Ë¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿
¡¡300Âæ¸ÂÄê¤Î4¿Í¾è¤ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃêÁª¤Ø¤Î¿½¤·¹þ¤ß·ï¿ô¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥¹¥Ð¥ë¤Î¡ÖÀ¨¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡ÃêÁª¤Î¼õÉÕ¤Ï2025Ç¯11·î13Æü¤«¤é30Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ë¼Â»Ü¡£¥¹¥Ð¥ë¤Ë¤è¤ë¤È3218·ï¤Î±þÊç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢10ÇÜ¤òÄ¶¤¨¤ëÇÜÎ¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±Æü¤«¤é30Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿ÃêÁª¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ð¥ë¤Ë¤è¤ë¤È3218·ï¤â¤Î±þÊç¤¬¤¢¤ê¡¢¸ÂÄêÂæ¿ô¤ËÂÐ¤·10ÇÜ¤òÄ¶¤¨¤ë¹âÇÜÎ¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¡¢¤è¤êÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¥É¥¨¥ó¥¸¥ó¤ä¡¢STI¥¹¥Ý¡¼¥Ä ¥¿¥¤¥×RA¤Î¤¿¤á¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¥ì¡¼¥¹Í³Íè¤ÎºÇ¿·¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¶¯¤¤Ì¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¡¢¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¤ÈÇ®Ë¾¤·¤¿·ë²Ì¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡STI¥¹¥Ý¡¼¥Ä ¥¿¥¤¥×RA¤Ï¡¢¡Öµæ¶Ë¤ÎFR¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢¥µ¡¼¥¥Ã¥ÈÁö¹Ô¤È°ìÈÌÆ»¤Ç¤Î¹â¤¤¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÀ¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Å°ÄìÅª¤ËÀÇ½¤¬Ëá¤¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¿´Â¡Éô¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ð¥ë¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Äµ»½Ñ¤¬ÀË¤·¤ß¤Ê¤¯ÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¥É¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥æ¥Ë¥Ã¥È¼«ÂÎ¤ÏÄÌ¾ï¥°¥ì¡¼¥É¤ÈÆ±¤¸2.4¥ê¥Ã¥¿¡¼¿åÊ¿ÂÐ¸þ4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Îº¬´´ÉôÉÊ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½ÅÎÌ¤ä²óÅ¾¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¸øº¹¤òÄã¸º¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿¶Æ°¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤¯¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿á¤¾å¤¬¤ë¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤ò¼Â¸½¡£¤³¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢ÎÌ»º¼Ö¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¿Í¤Î¼ê¤ò²ð¤·¤ÆÁÈ¤ßÉÕ¤±ÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¿¦¿Í¤Ë¤è¤ë¡Ö¼êÁÈ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ¡³£¤Ë¤è¤ë¶ÑÅù¤ÊÁÈ¤ßÉÕ¤±¤Ë¤è¤ê¹âÀºÅÙ¤ò³ÎÊÝ¡£¤³¤Î°ì¼ê´Ö¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥¯¥»¥ëÁàºî¤ËÂÐ¤¹¤ë¿á¤¾å¤¬¤ê¤Î³ê¤é¤«¤µ¤äµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤¬³ÊÃÊ¤Ë¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°ÀÇ½¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢STI¤¬¥Ë¥å¥ë¥Ö¥ë¥¯¥ê¥ó¥¯¥ì¡¼¥¹¤ÇÆÀ¤¿ÃÎ¸«¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀìÍÑ¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥¶¥Ã¥¯¥¹À½¥À¥ó¥Ñ¡¼¤Ï¡¢¶¯¤á¤ÎÁàÂÉÆþÎÏ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â±þÅúÀ¤È°ÂÄêÀ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¡¢¤µ¤é¤ËÈù¾®¤ÊÆþÎÏ¤ËÂÐ¤¹¤ë°Â¿´´¶¤È±þÅúÀ¤ò¹â¤á¤ëSTI¥Ñ¡¼¥Ä¤¬ÄÉ²Ã¤ÇÁõÃå¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢Â²ó¤ê¤Î¶¯²½¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÂÑµ×»²Àï¼ÖÎ¾¤Ê¤É¤Ë¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤ëÎäµÑ¥Õ¥£¥óÉÕ¥ê¥ä¥Ç¥Õ¥¡¥ì¥ó¥·¥ã¥ë¥±¡¼¥¹¤òÁõÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²á¹ó¤ÊÁö¹Ô¾ò·ï²¼¤Ç¤â¥Ç¥Õ¥ª¥¤¥ë¤ÎÌý²¹¾å¾º¤òÍÞ¤¨¡¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥óÀÇ½¤ÎÄã²¼¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞÀ©¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢6Â®MTÀìÍÑ¤Ë¡¢ºÇ¿·¤ÎÅÅ»ÒÀ©¸æµ»½Ñ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ì¥Ö¥·¥ó¥¯¡×¤È¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥È¥·¥Õ¥È¡×¤¬¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ö¥·¥ó¥¯¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¥Ò¡¼¥ë¡õ¥È¥¥¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥¯¥é¥Ã¥Á¤ä¥·¥Õ¥ÈÁàºî¤ò¸¡ÃÎ¤·¤Æ¼«Æ°¤Ç¥Ö¥ê¥Ã¥Ô¥ó¥°¡Ê¥¨¥ó¥¸¥ó²óÅ¾¿ô¹ç¤ï¤»¡Ë¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¥·¥Õ¥È¥À¥¦¥ó¤ò¼Â¸½¤¹¤ëµ¡Ç½¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥Õ¥é¥Ã¥È¥·¥Õ¥È¤Ï¡¢¥¢¥¯¥»¥ëÁ´³«¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¥·¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëÀ©¸æ¤Ç¡¢²ÃÂ®¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Î¸þ¾å¤È¶îÆ°·Ï¤Ø¤ÎÉé²ÙÄã¸º¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡Ê¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤ò¿ä¾©¡Ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Îµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢BRZ STI¥¹¥Ý¡¼¥Ä ¥¿¥¤¥×RA¤Ï¡Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î°Õ¿ÞÄÌ¤ê¤Ë±þÅú¤¹¤ëÁà½ÄÀ¡×¤òÈ÷¤¨¡¢°ìÈÌÆ»¤«¤é¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Þ¤ÇÈ´·²¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÀ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥Ô¥å¥¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢STIÀ½¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¤ª¤è¤Ó¥ê¥¢¥µ¥¤¥É¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤Ë¤è¤ê¶õÎÏÀÇ½¤¬¸þ¾å¤·¡¢¼ÖÂÎ¤òÄã¤¯¹½¤¨¤¿¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥¢¤ÎBRZ¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¤ÏÀº×û¤Ê¥é¥¹¥¿¡¼¥Ö¥é¥Ã¥¯ÅÉÁõ¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥Ö¥ì¥ó¥Ü¥¥ã¥ê¥Ñ¡¼¤¬°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ò´ðÄ´¤È¤·¡¢¥ì¥Ã¥É¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥·¡¼¥È¤ä¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Ê¡¼¥É¥¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤µ¤¬ºÝÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ê¡ÖSTI¥¹¥Ý¡¼¥Ä ¥¿¥¤¥×RA¡×¡Ê¸ÂÄê200Âæ¡Ë¤È¡¢STIÀ½¥É¥é¥¤¥«¡¼¥Ü¥ó¥ê¥¢¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤òÁõÃå¤·¤¿¡ÖBRZ STI¥¹¥Ý¡¼¥Ä ¥¿¥¤¥×RA with Rear Spoiler¡×¡Ê¸ÂÄê100Âæ¡Ë¤Î2¼ïÎà¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï6Â®MT¤Î¤ß¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥Ñ¡¼¥ë¡×¤È¡ÖWR¥Ö¥ë¡¼¡¦¥Ñ¡¼¥ë¡×¤Î2¿§Å¸³«¤Ç¤¹¡£
¡¡BRZ STI¥¹¥Ý¡¼¥Ä ¥¿¥¤¥×RA¤Î²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï¡¢STI¥¹¥Ý¡¼¥Ä ¥¿¥¤¥×RA¤¬497Ëü2000±ß¤«¤éBRZ STI¥¹¥Ý¡¼¥Ä ¥¿¥¤¥×RA with Rear Spoiler¤¬547Ëü8000±ß¤Ç¤¹¡£