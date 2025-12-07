¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦½¸¤Þ¤ê»²²Ã¤¹¤ë¤ó¤À¡×¸©Ì±¤¬Áª¤Öº´²ì½Ð¿È¥È¥Ã¥×3¤éÂç½¸·ë¡ªàÄ¶¹ë²Ú¸©¿Í²ñá¤ËÈ¿¶Á¡ÖÎ¾¥µ¥¤¥É¤Ë¡Ä¡×¡ÖÈÖÁÈºî¤Ã¤¿¤é¥®¥ã¥é¤¬À¨¤½¤¦¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¡¢½÷Í¥¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡Ä
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥ª¥é¥¥ª(48)=Ä»À´»Ô½Ð¿È=¤¬X¤Ç¡¢º´²ì¸©½Ð¿È¥¿¥ì¥ó¥È¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤¿àÄ¶¹ë²Úá¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº´²ì¸©¿Í²ñ¡£º£Ç¯ºÇ¸å¤«¤Ê¡£¤¤¤Ä¤À¤Ã¤ÆËÍ¤Î¿´¤Îµò¤ê½ê¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£7Æü¤Ë24ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°æ¼êÈþ´õ(º´²ì»Ô½Ð¿È)¤ä½÷Í¥¤Î±×ÅÄ·ÃÍüºÚ(30)=¤ß¤ä¤Ä®½Ð¿È=¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê½¸¹ç¼Ì¿¿¤ÈàºÇÄ¹Ï·á¤Î¹¾Æ¬2:50(60)=ÀéÂåÅÄÄ®½Ð¿È¡¢¤Ï¤Ê¤ï(49)=º´²ì»Ô°é¤Á¡¢¤É¤Ö¤í¤Ã¤¯¤Î¿¹¿µÂÀÏº(47)=´ð»³Ä®½Ð¿È¡¢¹¾¸ýÄ¾¿Í(47)=´ð»³Ä®½Ð¿È¡¢¥Á¥§¥ê¡¼µÈÉð(45)=º´²ì¸©°é¤Á=¤¬ÊÂ¤Öµ®½Å¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡¡11·î24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¸©Ì±¥¹¥¿¡¼±ÉÍÀ¾Þ¡×¤Ç¥È¥Ã¥×3¤ËÆþ¤Ã¤¿1°Ì¡¦¤É¤Ö¤í¤Ã¤¯¡¢2°Ì¡¦¹¾Æ¬¡¢3°Ì¡¦¤Ï¤Ê¤ï¤¬Â·¤¦¹ë²Ú¤Ê²ñ¤Ë¡Ö°æ¼ê¤Á¤ã¤ó¤¬À¶ÎÃºÞ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÈÖÁÈºî¤Ã¤¿¤é¥®¥ã¥é¤¬À¨¤½¤¦¡×¡ÖÈþ¿Í¤¬Î¾¥µ¥¤¥É¤Ë¤ª¤ë¡ª¡×¡Ö¥¨¥¬¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦½¸¤Þ¤ê»²²Ã¤¹¤ë¤ó¤À¡×¡ÖÌ´¤ß¤¿¤¤¤Ê¾ì½ê¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£