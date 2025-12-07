±«¤Î¥³¡¼¥¹¤ÇÆüËÜ¤ÎÈô¤Ð¤·²°¤â¥¿¥¸¥¿¥¸¡©¡¡Ý¯°æ¿´Æá¤¬·÷Æâ¥¡¼¥×¡Öµ÷Î¥¤¬¤È¤Ë¤«¤¯Ä¹¤«¤Ã¤¿¡×
¡ãQ¥·¥ê¡¼¥º¡ÊºÇ½ªÍ½Áª¡Ë¡¡3ÆüÌÜ¡þ6Æü¡þ¥Þ¥°¥Î¥ê¥¢¡¦¥°¥í¡¼¥ÖGC¡Ê¥¢¥é¥Ð¥Þ½£¡Ë¡þ¥Õ¥©¡¼¥ë¥ºC¡á6643¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼71¡¢¥¯¥í¥Ã¥·¥ó¥°¥¹C¡á6664¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼¤ò¼çÀï¾ì¤Ë¤·¤¿2023Ç¯¤¬3°Ì¡Ê258.59¥ä¡¼¥É¡Ë¡¢24Ç¯¤¬9°Ì¡Ê252.18¥ä¡¼¥É¡Ë¡¢º£Ç¯¤â9°Ì¡Ê251.39¥ä¡¼¥É¡Ë¤È¾ï¤Ë¤Ò¤È·å½ç°Ì¡£ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤¤Ã¤Æ¤ÎÈô¤Ð¤·²°¡¦Ý¯°æ¿´Æá¤À¤¬¡¢Îä¤¿¤¤±«¤¬¹ß¤Ã¤¿ÊÆ¹ñ¤Î¥³¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢Â©¤âÀä¤¨Àä¤¨¤À¡£¡Öµ÷Î¥¤¬¤È¤Ë¤«¤¯Ä¹¤«¤Ã¤¿¡£1W¡¢3W¤ÇÂÇ¤Ã¤¿¥Ñ¡¼4¤â¤¢¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥ó¥×¥ìÀë¸À¤Ç¶¥µ»°Ñ°÷¤ÈÏÃ¤¹¥·¥Ö¥³
Âç²ñ½éÆü¤¬½ç±ä¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤ÎÂç±«¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢¤â¤È¤â¤È¥³¡¼¥¹Á´ÂÎ¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Î¤¦¤¨¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¤â±«¡£Ý¯°æ¤¬Á°È¾ÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò¥×¥ì¡¼¤¹¤ëº¢¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¿¶¤ê½Ð¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿¡£¥é¥ó¤ÏË¾¤á¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢¼«¤º¤È2ÂÇÌÜ¤Ë°®¤ë¥¯¥é¥Ö¤ÏÄ¹¤¯¤Ê¤ë¡£¡Ö»ý¤ÄÈÖ¼ê¤Ï¤º¤Ã¤È5ÈÖ¤«6ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ç¡¢¥Ñ¡¼4¤Ç¤Ï6ÈÖ¤«¤é3W¤Þ¤Ç»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡£7W¡¢4U¤â¤±¤Ã¤³¤¦»ý¤Ã¤Æ¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤º¤Ã¤Èµ¤¤¬È´¤±¤Ê¤¤¤ÇÈè¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£7ÈÖ¤Þ¤Ç¤Ë1¤Ä¿¤Ð¤·¤¿¤¬¡¢±«¤¬¶¯¤Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡È²ÐÎÏ¡É¤¬¼å¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢16ÈÖ¤Ç¤Ï¥Ü¥®¡¼¡£¡Ö¤º¤Ã¤ÈÂÑ¤¨¤Æ¥Ñ¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç16ÈÖ¤Ç¥Ü¥®¡¼¤¬Íè¤¿»þ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦¥Ð¡¼¥Ç¥£¤Ï¼è¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¤Ê¤ó¤«¼è¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡£¶õÆ±ÍÍ¤ËÆÞ¤Ã¤¿¿´¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢17ÈÖ¥Ñ¡¼3¡¢¤µ¤é¤Ë18ÈÖ¤Î¥Ñ¡¼5¤ò¾å¤¬¤êÏ¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ñ¥¿¡¼¤¬¤º¤Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¿¡£4¡Á6¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¥Ñ¥Ã¥È¤¬¡ÊÁ°È¾¤Ë¡ËÆþ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤ë¤È¤º¤Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£ºÇ¸å2¤Ä¼è¤ì¤Æ¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×10·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿2¼¡Í½Áª²ñ¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¡¢¤³¤ÎºÇ½ª¤Ë¿Ê½Ð¡£2Æü´Ö¤ò½ª¤¨¥È¡¼¥¿¥ë5¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç9°Ì¥¿¥¤¤È¡¢¹¥°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Íèµ¨¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¾å°Ì25°Ì¥¿¥¤¤Þ¤Ç¡£¤¢¤¹°Ê¹ß¤ÏÅ·µ¤¤¬²óÉü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Í½Êó¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥«¥é¥Ã¤È¤·¤¿¶õ¤Î²¼¤Ç¡¢²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¤¿¤¤¡£¡ÊÊ¸¡¦´ÖµÜµ±·û¡Ë
