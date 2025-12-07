¡ÚUFC¡ÛÊ¿ÎÉÃ£Ïº¡¡¾×·â¤Î2RTKO¾¡Íø¡ª¥Í¥Ã¥È¥È¥ì¥ó¥ÉÆÈÀê¡¢¥Õ¥¡¥óÂç¶½Ê³¡Ö¶¯¤¹¤®¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡ª¡×
¡¡¡þUFC323¡¡Ê¿ÎÉÃ£Ïº¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥â¥ì¥Î¡Ê2025Ç¯12·î6Æü¡¡ÊÆ¹ñ¡¦¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¡¡T¡Ý¥â¥Ð¥¤¥ë¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î³ÊÆ®µ»ÃÄÂÎ¡ÖUFC323¡×¤¬6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¤ËÊÆ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ÎT¡Ý¥â¥Ð¥¤¥ë¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¡£¥Õ¥é¥¤µé5°Ì¤ÎÊ¿ÎÉÃ£Ïº¡ÊTHE¡¡BLACKBELT¡¡JAPAN¡Ë¤¬¡¢¸µÆ±µé²¦¼Ô¤ÇÆ±µé2°Ì¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥â¥ì¥Î¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤Ë2RTKO¾¡Íø¡£¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ëÄ©Àï¤ØÂç¤¤Ê1¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¿ÎÉ¤¬À¤³¦¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£2R¤Ë¥Æ¥¤¥¯¥À¥¦¥ó¤ò·è¤á¤ë¤È¥Ð¥Ã¥¯¤Ë²ó¤Ã¤¿¡£Â»Í¤Î»ú¤ÇÁê¼ê¤ÎÆ°¤¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤«¤é¥Ñ¥¦¥ó¥É¤ÎÏ¢È¯¡£¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬»î¹ç¤ò»ß¤á¤Æ¡¢¸µ²¦¼Ô¤Ë¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Î¾×·â¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡Ö¥Ñ¥¦¥ó¥É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¸ú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡×¤È»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ë¡ÖUFC¡ª¥×¥ê¡¼¥º¥®¥Ö¡¼¥ß¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¡×¤È¥¿¥¤¥È¥ëÄ©Àï¤Ø¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö#UFC323¡×¡ÖÊ¿ÎÉÃ£Ïº¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥É¥ï¥ó¥Ä¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¶¯¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¸µ²¦¼Ô¤Ë´°¾¡¤Ï¥ä¥Ð¤¤¡ª¡×¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÀï´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¡ÖÁÛÁü¤ÎÍÚ¤«¾å¤Î¶¯¤µ¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¶¯¤¹¤®¤Æ¥Ó¥Ó¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤Î¾¡¤ÁÊý¤Ï¤ä¤Ð¤¹¤®¤ë¤À¤í¡ª¡×¤Ê¤ÉÂç¶½Ê³¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£